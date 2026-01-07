JT apkaltino Izraelį vykdant apartheidą Vakarų Krante

Naujoje ataskaitoje JT teisių biuras teigė, kad „sisteminga diskriminacija“ prieš palestiniečius visose okupuotose palestiniečių teritorijose pastaraisiais metais „drastiškai sustiprėjo“.
„Vakarų Krante vyksta sistemingas palestiniečių teisių dusinimas“, – pareiškime sakė JT teisių vadovas Volkeris Turkas.
„Nesvarbu, ar tai būtų prieiga prie vandens, galimybė lankyti mokyklą, skubiai vykti į ligoninę, lankyti šeimą ar draugus, ar alyvuogių derliaus nuėmimas – kiekvieną palestiniečių gyvenimo Vakarų Krante aspektą kontroliuoja ir varžo Izraelio diskriminaciniai įstatymai, politika ir praktika“, – pridūrė jis.
„Tai ypač sunki rasinės diskriminacijos ir segregacijos forma, kuri primena apartheido sistemą, kokią jau esame matę anksčiau“, - teigė jis.
Nemažai su JT susijusių nepriklausomų ekspertų padėtį okupuotose Palestiniečių teritorijose apibūdina kaip „apartheidą“, tačiau tai pirmas kartas, kai šį terminą pavartojo JT teisių vadovas.
Didėjantis naujakurių smurtas
Trečiadienį paskelbtoje ataskaitoje teigiama, kad Izraelio institucijos „Izraelio naujakuriams ir Vakarų Krante gyvenantiems palestiniečiams taiko du skirtingus teisės aktų ir politikos rinkinius, dėl ko kyla nevienodas požiūris įvairiais svarbiais klausimais“.
„Palestiniečiai ir toliau susiduria su didelio masto žemės konfiskavimu ir galimybės naudotis ištekliais atėmimu“, – priduriama joje.
Dėl to jie „neteko savo žemių ir namų, taip pat susiduria su kitomis sisteminės diskriminacijos formomis, įskaitant baudžiamąjį persekiojimą kariniuose teismuose, kurių metu sistemingai pažeidžiamos jų teisės į tinkamą procesą ir teisingą bylos nagrinėjimą“.
V. Turkas trečiadienį pareikalavo, kad Izraelis „panaikintų visus įstatymus, politiką ir praktiką, kuriais įtvirtinama sisteminė diskriminacija prieš palestiniečius dėl rasės, religijos ar etninės kilmės“.
Pasak teisių biuro, diskriminaciją dar labiau sustiprino nuolatinis ir didėjantis naujakurių smurtas, daugeliu atvejų vykdomas „su Izraelio saugumo pajėgų pritarimu, parama ir dalyvavimu“.
Vakarų Krante, kuris yra okupuotas nuo 1967-ųjų ir kuriame gyvena apie 3 mln. palestiniečių, šiuo metu nausėdijose gyvena daugiau kaip 500 tūkst. izraeliečių.
Pastaraisiais metais smurto padaugėjo, ypač po 2023 metų spalio 7 dienos „Hamas“ išpuolio, sukėlusio karą Gazos Ruože.
Nuo šio karo pradžios Izraelio kariai ir naujakuriai Vakarų Krante nužudė daugiau kaip 1 tūkst. palestiniečių, tarp jų daug kovotojų ir dešimtis civilių, rodo naujienų agentūros AFP skaičiavimai, paremti palestiniečių Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis.
Oficialiais Izraelio duomenimis, per tą patį laikotarpį per palestiniečių išpuolius ar Izraelio karines operacijas žuvo mažiausiai 44 izraeliečiai – tiek kariai, tiek civiliai.
„Beveik visiškai nebaudžiamai“
Prasidėjus karui Gazos Ruože, Izraelio institucijos taip pat „dar labiau išplėtė neteisėtos jėgos naudojimą, savavališkus sulaikymus ir kankinimus“, sakoma ataskaitoje.
Padidėjusios „pilietinės visuomenės represijos ir nepagrįsti žiniasklaidos laisvės apribojimai (...) bei griežti judėjimo apribojimai“ taip pat lėmė „precedento neturintį žmogaus teisių padėties pablogėjimą“ Vakarų Krante, teigiama joje.
Taip pat sparčiai plėtėsi nausėdijos, kurios pagal tarptautinę teisę laikomos neteisėtomis, nors neteisėtos palestiniečių žudynės vyko „beveik visiškai nebaudžiamai“, perspėjama ataskaitoje.
Iš daugiau kaip 1,5 tūkst. palestiniečių nužudymų, įvykdytų nuo 2017 metų pradžios iki praėjusių metų rugsėjo 30 dienos, Izraelio institucijos pradėjo tik 112 tyrimų, po kurių buvo priimtas tik vienas apkaltinamasis nuosprendis, nurodoma joje.
Tuo tarpu tūkstančiai palestiniečių tebėra savavališkai sulaikyti Izraelio institucijų, daugiausia pagal vadinamąjį „administracinį sulaikymą“, nepateikus kaltinimų ir be teismo proceso, sakoma joje.
Ataskaitoje teigiama, kad rasta „pagrįstų priežasčių manyti, jog šis atskyrimas, segregacija ir subordinacija yra skirtas būti nuolatinis (...), siekiant išlaikyti palestiniečių priespaudą ir dominavimą“.
Joje pabrėžiama, kad tai yra tarptautinės konvencijos dėl kovos su rasizmu pažeidimas, o ši „draudžia rasinę segregaciją ir apartheidą“.
JT teisių biuras trečiadienį paragino Izraelį nutraukti „neteisėtą buvimą okupuotoje palestiniečių teritorijoje, įskaitant visų nausėdijų išardymą ir visų naujakurių evakuavimą, ir gerbti palestiniečių tautos apsisprendimo teisę“.
