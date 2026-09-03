 Volodymyras Zelenskis artimiausiomis dienomis Kyjive tikisi sulaukti JAV pasiuntinių

Volodymyras Zelenskis artimiausiomis dienomis Kyjive tikisi sulaukti JAV pasiuntinių

2026-09-03 21:52
BNS inf.

 Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pareiškė besitikintis artimiausiomis dienomis Kyjive priimti JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pasiuntinius ir atnaujinti pastangas užbaigti Rusijos invaziją.

<span>Volodymyras Zelenskis artimiausiomis dienomis Kyjive tikisi sulaukti JAV pasiuntinių</span>
Volodymyras Zelenskis artimiausiomis dienomis Kyjive tikisi sulaukti JAV pasiuntinių / Scanpix nuotr.

„Tikimės čia, Kyjive, išvysti Amerikos prezidento pasiuntinius. Turime jų patvirtinimą, – savo vakariniame kreipimesi sakė V. Zelenskis. – Jie rengs susitikimus Maskvoje ir Kyjive. Tikimės susitikimo artimiausiomis dienomis.“

Šiame straipsnyje:
Volodymyras Zelenskis
Ukraina
JAV pasiuntiniai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų