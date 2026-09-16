 Volodymyras Zelenskis per JT Generalinę Asamblėją žada susitikti su Emmanueliu Macronu

Volodymyras Zelenskis per JT Generalinę Asamblėją žada susitikti su Emmanueliu Macronu

2026-09-16 07:09
BNS inf.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pranešė, kad per Jungtinių Tautų (JT) Generalinę Asamblėją Niujorke jis susitiks su Prancūzijos vadovu Emmanueliu Macronu (Emmaniueliu Makronu).

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Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / PRESIDENT OF UKRAINE / ZUMAPRESS.com nuotr.

Šis susitikimas vyks V. Zelenskiui siekiant suburti daugiau Vakarų paramos gynybos sistemų srityje ir stiprinti bendradarbiavimą šaliai, kuri patiria suintensyvėjusius Rusijos išpuolius, Maskvos invazijai tęsiantis jau penktuosius metus.

„Pasikalbėjau su Emmanueliu Macronu. Išsamiai aptarėme situaciją diplomatiniame procese“, taip pat „žingsnius šiam baisiam Rusijos karui sustabdyti“, socialiniame tinkle „X“ rašė V. Zelenskis.

„Mes tikrai vertiname Prancūzijos paramą ginant mūsų žmones. Sutarėme artimiausiu metu susitikti su Emmanueliu per JT Generalinę Asamblėją“, – nurodė jis.

Prancūzija ir Jungtinė Karalystė (JK) vadovauja specialiai Ukrainos sąjungininkų grupei, vadinamai „Norinčiųjų koalicija“, kuri Kyjivui teikia karinę ir diplomatinę pagalbą. Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) šiai grupei nepriklauso.

V. Zelenskis jau anksčiau teigė planuojantis rugsėjo pabaigoje Niujorke susitikti su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu), po to, kai D. Trumpo specialieji pasiuntiniai praėjusią savaitę lankėsi Maskvoje ir Kyjive.

Vašingtonas ieško būdų, kaip atgaivinti derybų kelią karui užbaigti, nors didžioji dalis JAV dėmesio – ir šaudmenų – šiuo metu yra skiriama besitęsiančiam Amerikos karui prieš Iraną.

Šiame straipsnyje:
Volodymyras Zelenskis
Ukraina
JT Generalinė Asamblėja
Prancūzija
Emmanuelis Macronas

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