Volodymyras Zelenskis: kuriame stiprią ir galingą Ukrainą, kuri galės gyventi saugiai ir taikiai

Socialiniuose tinkluose paskelbtame jo vaizdo kreipimesi V. Zelenskis sakė, kad „kuriame Ukrainą, kuri bus pakankamai stipri ir galinga, kad galėtų gyventi saugiai ir taikiai“, ir kurioje ateities kartos „švęs Nepriklausomybės dieną – taikoje, ramybėje“.
Anot jo, tai Ukraina „su pasitikėjimu ateitimi, su pagarba ir su dėkingumu visiems, kurie gynė Ukrainą šiame kare už Nepriklausomybę. Tiems, kurie ištvėrė, kurie nugalėjo, kurie pasiekė pergalę“.
„Dėl tokio tikslo verta gyventi. To mes ir siekiame“, – sakė jis.
Tokia Ukraina daugiau niekada istorijoje nebus priversta patirti gėdos, kurią rusai vadina „kompromisu“. Mums reikia teisingos taikos.
Prezidentas pabrėžė ukrainiečių nepalaužiamą charakterį ir taikos siekį visoje šalyje. Jis pažymėjo, kad Ukraina yra pajėgi žengti žingsnius taikos link, tačiau tik išsaugodama saugumą ir suverenitetą be kompromisų.
„Ukraina tiki, kad gali tai pasiekti – saugią taiką, taiką visoje savo žemėje. Ukraina yra pajėgi tai padaryti. Nes Ukraina turi charakterį“, – teigė V. Zelenskis.
„Tokia Ukraina daugiau niekada istorijoje nebus priversta patirti gėdos, kurią rusai vadina „kompromisu“. Mums reikia teisingos taikos“, – kalbėjo jis.
V. Zelenskis taip pat pabrėžė, kad Ukraina iš kitų šalių „nelaukia geros valios gestų, bet turi savo valią įgyvendinti“ būtinus sprendimus ir stiprinti bendradarbiavimą su Europos Sąjunga (ES) ir Jungtinėmis Valstijomis, kad būtų užtikrintas šalies stabilumas ir jos piliečių saugumas.
„Šiandien ir JAV, ir Europa sutinka: Ukraina dar nėra pasiekusi visiškos pergalės, bet tikrai nepralaimės. Ukraina užsitikrino savo nepriklausomybę“, – teigė šalies prezidentas.
Nepriklausomybės diena šalyje minima suintensyvėjus diplomatinėms pastangoms dėl karo Ukrainoje pabaigimo, tačiau be aiškaus proveržio ir blėstant Rusijos ir Ukrainos prezidentų susitikimo perspektyvoms.
Kanados premjeras atvyko į Kyjivą
Kanados premjeras Markas Carney (Markas Karnis) sekmadienį atvyko į Kyjivą paminėti Ukrainos nepriklausomybės dienos.
„Šią Ukrainos Nepriklausomybės dieną ir šiuo lemiamu tautos istorijos momentu Kanada stiprina savo paramą ir pastangas siekiant teisingos ir ilgalaikės taikos Ukrainoje“, – socialiniame tinkle „X“ rašė M. Carney, nusileidęs sostinėje.
Kanados transliuotojas CBC pranešė, kad M. Carney buvo pakviestas į Kyjivą kaip „ypatingas svečias“ šia proga.
„Kanados parama Ukrainai yra nepajudinama, ir mes esame su jumis kiekviename žingsnyje, jūsų kovoje ginant savo suverenitetą ir įgyvendinant savo svajones dėl savo šalies“, – sakė M. Carney vaizdo įraše, paskelbtame jo „X“ paskyroje netrukus po atvykimo į Kyjivą.
Jo vizitas į Ukrainą vyksta tuo metu, kai Rusijos pajėgos ir toliau lėtai žengia į priekį trejus metus vykstančiame kare – šeštadienį Maskva paskelbė užėmusi du kaimus Donecko srityje Ukrainos rytuose.
Šiuo metu blėsta ir Rusijos ir Ukrainos prezidentų susitikimo, kurį JAV prezidentas Donaldas Trumpas siūlė kaip dalį savo pastangų užbaigti karą, perspektyvos.
Ukraina Nepriklausomybės dieną mini dronų smūgiais Rusijai
Ukrainai švenčiant Nepriklausomybės dieną Kyjivas sekmadienį surengė dronų smūgių bangą Rusijoje ir sukėlė gaisrą atominėje elektrinėje.
Sekmadienį Ukraina atsakė dronų išpuoliais Rusijos teritorijoje, įskaitant vieną, kuris buvo numuštas virš Kursko atominės elektrinės Vakarų Rusijoje ir, anot pareigūnų, po smūgio sprogo ir sukėlė gaisrą.
Elektrinė pranešė, kad gaisras užgesintas, ir pridūrė, kad aukų ar padidėjusio radiacijos lygio nėra.
Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) ne kartą įspėjo apie pavojų, kylantį dėl kovų aplink atomines elektrines, Rusijai 2022-ųjų vasarį pradėjus invaziją į Ukrainą.
Rusijos institucijos teigė, kad ukrainiečių dronai taip pat buvo numušti net virš nutolusių nuo fronto vietovių, įskaitant Sankt Peterburgą šiaurės vakaruose.
Dešimt dronų buvo numušta virš Ust Lugos prie Suomijos įlankos ir sukėlė gaisrą Rusijos energetikos grupei „Novatek“ priklausančiame degalų terminale, platformoje „Telegram“ rašė regiono gubernatorius Aleksandras Drozdenka.
Prasčiau apginkluota Ukrainos kariuomenė, atsakydama į Rusijos invaziją, itin remiasi dronais, ypač taikydamasi į naftos infrastruktūrą, stengiantis pažaboti pagrindinį Maskvos pajamų šaltinį karui finansuoti.
Nuo tokių atakų pradžios Rusijoje smarkiai išaugo degalų kainos.
Tuo tarpu Ukraina pranešė, kad Rusija naktį į šalį paleido balistinę raketą ir 72 Irano gamybos dronus „Shahed“, iš kurių 48, oro pajėgų teigimu, buvo numušti.
Per Rusijos drono smūgį rytiniame Dnipropetrovsko regione žuvo 47 metų moteris, sakė vietos gubernatorius.
„Ukraina yra kovotoja“
Naujausi susirėmimai vyksta Ukrainai minint nepriklausomybės atgavimo 1991 metais subyrėjus Sovietų Sąjungai metines.
„Štai kaip Ukraina smogia, kai ignoruojami jos raginimai siekti taikos“, – sakė V. Zelenskis vaizdo kreipimesi Nepriklausomybės dienos proga.
„Šiandien ir JAV, ir Europa sutinka: Ukraina dar nėra pasiekusi visiškos pergalės, bet tikrai nepralaimės. Ukraina užsitikrino savo nepriklausomybę. Ukraina nėra auka, ji yra kovotoja“, – teigė jis.
Į sostinę atvyko ir JAV specialusis pasiuntinys Keithas Kelloggas (Kitas Kelogas), pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistas.
V. Zelenskis padėkojo kitiems pasaulio lyderiams, įskaitant D. Trumpą, Kinijos prezidentą Xi Jinpingą (Si Dzinpingą), karalių Charlesą III (Karolį III) ir popiežių, už tai, kad atsiuntė žinutes šia proga.
Rusija dabar kontroliuoja maždaug penktadalį Ukrainos teritorijos, įskaitant 2014-aisiais aneksuotą Krymo pusiasalį.
Kovos privertė milijonus žmonių palikti savo namus ir sugriovė miestus bei kaimus Ukrainos rytuose ir pietuose.
V. Putinas ne kartą atmetė Ukrainos ir Vakarų raginimus besąlygiškai ir nedelsiant nutraukti ugnį.
Penktadienį Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad joks V. Putino ir V. Zelenskio susitikimas neplanuojamas, o V. Zelenskis kaltina Rusiją bandant ištęsti puolimą.
F. Merzas ir U. von der Leyen: Ukraina kovoja už laisvą Europą
Ukrainai sekmadienį minint Nepriklausomybės dieną, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pabrėžė, kad Berlynas toliau rems šalį, šiai ginantis nuo Rusijos agresijos.
„Nepriklausomybės dieną tvirtai stovime jūsų pusėje – šiandien ir ateityje“, – rašė F. Merzas vokiečių, ukrainiečių ir anglų kalbomis tinkle „X“. Jis akcentavo „didelę drąsą“, su kuria ukrainiečiai ginasi nuo rusų atakų. „Jie kovoja už mūsų laisvės tvarką Europoje ir teisingą taiką“, – rašė kancleris.
Vokietijos prezidentas Frankas Walteris Steinmeieris tinkle „X“ linkėjo Ukrainos žmonėms, kad nepriklausomybės šventė suteiktų jiems „naujos drąsos priešintis Rusijos agresijai“.
Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen taip pat pabrėžė Ukrainos gynybinės kovos svarbą Europos saugumui. „Remsime jus tiek, kiek reikės. Nes laisva Ukraina reiškia laisvą Europą“, – rašė ji tinkle „X“.
