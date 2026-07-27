Volodymyras Zelenskis – pirmas naujojo JK premjero Andy Burnhamo priimamas užsienio lyderis

Tai bus pirmasis užsienio lyderio vizitas nuo jo kadencijos pradžios prieš savaitę ir juo siekiama pabrėžti tvirtą Londono paramą Kyjivui.
Vėlai sekmadienį A. Burnhamo biuras Dauningo gatvėje paskelbė, kad lyderiai ketina apsilankyti JK jūrų pajėgų bazėje ir išklausyti abiejų šalių ginkluotųjų pajėgų personalo, dalyvaujančio rengiant Ukrainos karius kovoms.
Nurodoma, kad A. Burnhamas pažadės „tęsti nenutrūkstamą ryšį tarp dviejų tautų“, atkartodamas tai, ką naujasis JK lyderis pasakė V. Zelenskiui per pokalbį telefonu praėjusį pirmadienį, praėjus vos kelioms valandoms po to, kai pakeitė Keirą Starmerį (Kirą Starmerį).
„JK stovi kartu su Ukraina, petys į petį, ir mūsų parama išlieka tvirta, – pranešime teigė A. Burnhamas. – Rusijai neturėtų kilti abejonių dėl mūsų ryžto, ir mes neatsitrauksime, kol nepasieksime ilgalaikės ir teisingos taikos Ukrainai.“
Londonas taip pat paskelbė, kad pasidalys su Kyjivu intelektine nuosavybe, susijusia su nauja mūšiuose išbandyta elektroninių trukdžių sistema „Stone Cloak“.
Planšetinio kompiuterio dydžio prie dronų tvirtinami karinio lygio trukdikliai gali sutrukdyti Rusijos oro gynybos sistemoms sekti tokius ginklus skrydžio metu ir taikytis į juos, nurodė Dauningo gatvė.
Pažymima, kad šis prietaisas atsirado dėl „sparčių inovacijų“, kurias abi sąjungininkės kuria pagal 100 metų partnerystės paktą, pasirašytą pernai sausį.
Pasak Londono, tūkstančiai trukdiklių jau buvo padovanoti Kyjivui, siekiant padėti jo ginkluotosioms pajėgoms palaikyti dronų operacijas.
Pažymima, kad po jų pristatymo ir galimos masinės gamybos Ukrainoje, „Stone Cloak“ bus integruota į naujos kartos JK tolimųjų smūgių pajėgumus.
„Stone Cloak“ yra geriausia vietinė britų inovacija, išbandyta fronto linijoje, ir ji bus gyvybiškai svarbi saugant abiejų mūsų šalių saugumą“, – sakė A. Burnhamas.
V. Zelenskio, kuris siekia užbaigti daugiau nei ketverius metus trunkantį Rusijos karą, vizitas vyks prieš antradienį numatytą jo kelionę į Vašingtoną.
Tikimasi, kad V. Zelenskis vėl paragins stiprinti gynybą, Maskvai ir Kyjivui suintensyvinus dronų bei raketų smūgius. JAV vadovaujamos derybos dėl konflikto sprendimo įstrigo, Vašingtono dėmesiui nukrypus į karą Irane.
Dronų susitarimas su JK
Dar vienas Ukrainos ir JK stiprėjančių gynybos ryšių ženklas buvo V. Zelenskio komentaras JK transliuotojui „Sky News“, kuriame jis teigė norintis „atversti naują mūsų tautų puslapį“, pasirašant dronų susitarimą ir pastatant dronų gamyklą JK.
„Esame pasirengę pasidalinti visa savo patirtimi su JK, ir tikiuosi, kad JK padarys tą patį, todėl turime padaryti šį dronų susitarimą labai tvirtą“, – sekmadienį transliuotame interviu sakė V. Zelenskis.
Jis pripažino, kad Ukraina neturi pakankamai raketų gynybai, turėdamas omenyje itin greitas Rusijos balistines raketas, kurios per pastarąją mirtinų atakų bangą labai apkrovė Ukrainos oro gynybos sistemas.
„(Maskva) gali padidinti balistinių raketų gamybą, todėl mums kuo greičiau reikia oro gynybos“, – teigė V. Zelenskis.
Per pirmadienio vizitą A. Burnhamas ir V. Zelenskis susitiks su kai kuriais iš maždaug 200 Ukrainos karių ir jūreivių, pastarąsias tris savaites JK dalyvaujančių jūrų saugumo ir išminavimo pratybose.
Jos buvo surengtos siekiant pasirengti būsimoms misijoms Juodojoje jūroje.
Dauningo gatvė pažymėjo, kad bendra JK parama Ukrainai nuo plataus masto Rusijos invazijos pradžios prieš daugiau nei ketverius metus pasiekė 25 mlrd. svarų sterlingų (29,3 mlrd. eurų), įskaitant 16 mlrd. svarų sterlingų (18,7 mlrd. eurų) tiesioginės karinės pagalbos.
Vizitas Vašingtone
Antradienį V. Zelenskis turi nuvykti į Vašingtoną, kur derėsis su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu), praėjusią savaitę pranešė Baltųjų rūmų pareigūnas.
Taip pat tikimasi, kad Ukrainos lyderis dalyvaus anksčiau šį mėnesį mirusio JAV senatoriaus Lindsey Grahamo (Lindsio Grejemo), kuris palaikė Ukrainą, laidotuvėse.
D. Trumpo ir V. Zelenskio santykiai buvo įtempti, bet nuo apsižodžiavimo Ovaliajame kabinete 2025 metais virto šiltesniais ryšiais.
Šį mėnesį NATO viršūnių susitikimo kuluaruose JAV prezidentas V. Zelenskiui pasakė, kad suteikia Ukrainai leidimą gaminti JAV sukurtas oro gynybos sistemas „Patriot“, galinčias numušti balistines raketas.
Vašingtonas taip pat priėmė abiejų partijų palaikomą teisės aktą, nukreiptą prieš rusišką energiją perkančias šalis, taip atverdamas kelią stipresniam spaudimui Maskvai.
D. Trumpo parama Ukrainos gynybai reiškiama tuo metu, kai prezidentas patiria vidaus spaudimą užbaigti karą Artimuosiuose Rytuose, kuris jo šaliai kainavo 37,5 mlrd. JAV dolerių (33 mlrd. eurų) ir sukėlė susirūpinimą dėl senkančių JAV ginklų atsargų.
„Suprantu, kad JAV sutelkia dėmesį į Artimuosius Rytus, – „Sky News“ sakė V. Zelenskis. – Dabar bandau tai spręsti su kai kuriais europiečiais, amerikiečiais ir kai kuriomis kitomis šalimis.“
„Man tai yra didelis iššūkis, (tai) didelis iššūkis Ukrainai“, – pridūrė jis.
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