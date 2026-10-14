Volodymyras Zelenskis ragina Eloną Muską vėl įjungti „Starlink“ sistemą

„Taigi jie išjungė. Tai jų sprendimas“, – JK žurnalistui Piersui Morganui (Pirsui Morganui) sakė V. Zelenskis, paklaustas, kokią žinią norėtų perduoti E. Muskui dėl sistemos, padedančios Ukrainos kariuomenei smogti Rusijos okupuotoms teritorijoms ir valdyti perėmimo dronus.
„Tikiuosi, kad tai klaida, galbūt didžiulė techninė problema. Nežinau, bet mes prašome tai padaryti, įjungti (ją)“, – kalbėjo jis.
Anksčiau trečiadienį V. Zelenskio patarėjas technologijų klausimais pranešė, kad naktį iš antradienio į trečiadienį daliai „Starlink“ terminalų pritaikyti apribojimai, o tai paveikė Kyjivo galimybes gintis nuo reaktyvinių Rusijos dronų.
Ukraina ryšiams mūšio lauke naudoja „SpaceX“ savininko E. Musko valdomą palydovinę sistemą, tačiau šis technologijų magnatas nuo Rusijos invazijos pradžios 2022-aisiais ne kartą keitė savo poziciją dėl besiginančios šalies.
„Starlink“ ar E. Muskas po Ukrainos pareiškimų komentarų kol kas nepateikė.
Ukraina naudoja „Starlink“ terminalus palydoviniam interneto ryšiui užtikrinti kaip alternatyvą radijo ryšio valdymui savo dronams.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) sekmadienį socialiniuose tinkluose parašė, kad Ukraina ir Rusija susitarė dėl paliaubų energetikos srityje.
Tačiau Ukraina pranešė, kad antradienio vakarą Rusijos raketa smogė Kyjivo elektrinei.
V. Zelenskis rugpjūtį teigė, kad Kyjivas siekia sukurti alternatyvą „Starlink“ partnerystėje „su viena Europos šalimi“, kurios jis neįvardijo.
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