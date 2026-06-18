Volodymyras Zelenskis ragina Europą paspartinti JAV ginklų pirkimą

„Turime priemonių, ir jos yra pakankamai stiprios, kad nukreiptų Rusiją keliu, kuriame diplomatija taptų vieninteliu pasirinkimu“, – NATO būstinėje Briuselyje vykusiame susitikime Kyjivo rėmėjams sakė V. Zelenskis.
„Visi matome, kad (Rusijos prezidentas Vladimiras) Putinas dabar remiasi vienu ilgalaikiu dalyku: nuolatinėmis raketų atakomis, o jis turi balistinių raketų, todėl mums reikia antibalistinių pajėgumų“, – teigė jis.
V. Zelenskis į Briuselį atvyko susitikti su savo kariniais rėmėjais ir Europos Sąjungos (ES) lyderiais, siekdamas išnaudoti teigiamą postūmį po sėkmingo susitikimo su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu) Didžiojo septyneto (G7) viršūnių forume.
„Jungtinių Valstijų prezidentas labai aiškiai pasisako už spaudimo Rusijai didinimą, kad būtų užbaigtas šis baisus karas, kurį Rusija atnešė Ukrainai ir visai Europai“, – teigė V. Zelenskis.
Jis paragino Europos šalis paspartinti ginkluotės – ypač oro gynybos sistemų „Patriot“ raketų – pirkimą Kyjivui pagal JAV ginklų įsigijimo programą.
„Laikas yra svarbu, ir žinau, kad kai kurios šalys jau parengė sprendimus dėl naujų įnašų, – sakė jis. – Prašau, įgyvendinkime šiuos sprendimus kuo greičiau.“
Jis pridūrė, kad Ukrainai taip pat reikia antžeminių dronų ir tolimojo nuotolio artilerijos.
Įvairios šalys, įskaitant Vokietiją, Nyderlandus ir Švediją, pareiškė esančios pasirengusios prisidėti prie dar dviejų JAV ginkluotės paketų, kurių vertė, kaip tikimasi, sieks 1 mlrd. JAV dolerių (872,52 mln. eurų), pirkimo.
Pentagono pareigūnas Elbridge'as Colby (Elbridžas Kolbis) teigė, jog „svarbu, kad NATO sąjungininkai tęstų ir netgi padidintų savo paramą Ukrainos gynybai“ per JAV pirkimų programą.
„Tai padės užtikrinti, kad svarbiausia įranga ir toliau pasiektų Ukrainos fronto liniją“, – sakė jis.
Ukrainos rėmėjai pabrėžė, kad dabar pats laikas didinti paramą Kyjivui, nes jis keičia padėtį mūšio lauke ir daro spaudimą Maskvai tolimojo nuotolio smūgiais.
„Dabar turime ribotą galimybių momentą. Ukrainos pajėgos kovoja su neįtikėtinu ryžtu ir postūmiu“, – sakė JK gynybos sekretorius Danas Jarvisas (Denas Džarvisas).
„Jie pasikliauja mumis, kad padėtume jiems išsilaikyti. Negalime nuvilti ir nenuvilsime jų“, – teigė jis.
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