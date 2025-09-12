 Volodymyras Zelenskis ragina spausti Kiniją pasinaudoti savo įtaka Rusijai dėl jos karo Ukrainoje

2025-09-12 18:20
BNS inf.

Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį pareiškė, kad jo šalies sąjungininkai turėtų spausti Kiniją pasinaudoti savo įtaka Rusijai, kad būtų nutrauktas karas Ukrainoje.

„Turime rasti būdą paveikti Kiniją, kad ji pasinaudotų savo įtaka Rusijai ir užbaigtų karą“, – spaudos konferencijoje Kyjive sakė V. Zelenskis, pridurdamas, kad „tai taip pat labai priklauso nuo europiečių, amerikiečių ir Didžiojo septyneto (G-7) šalių“. 

