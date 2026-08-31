Volodymyras Zelenskis: rugsėjis gali daug ką pakeisti (žiniasklaida)

„Ką tik kalbėjomės su JAV prezidento atstovais Steve'u Witkoffu ir Jaredu Kushneriu. Jie ruošiasi susitikimui ir atitinkamiems pokalbiams su Rusijos puse, taip pat vizitui į Ukrainą (...) Aptarėme, ką galima padaryti siekiant paskatinti Rusiją pasukti į karo užbaigimo kelią“, – pareiškė ukrainiečių lyderis per savo vakarinį kreipimąsi, kurį cituoja portalas „Ukrainska pravda“.
V. Zelenskis taip pat pridūrė, kad žvalgyba – ir Ukrainos, ir Kyjivo partnerių – šiuo metu praneša, kad „pats Rusijos lyderis, kaip ir anksčiau, nori karo“, nepaisydamas to, kad „absoliuti dauguma“ Rusijos visuomenės „sutiktų su karo nutraukimu prie kontaktinės linijos“.
„Pažiūrėsime, ką pavyks pasiekti JAV prezidento atstovams. Rugsėjis gali daug ką pakeisti, todėl mums kartu su partneriais reikia padaryti viską, kas įmanoma, siekiant apsaugoti žmones, išsaugoti gyvybes ir užtikrinti taiką“, – sakė Ukrainos prezidentas.
Jis taip pat pranešė, kad pirmadienį išklausė ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo vado ir saugumo tarnybos (SBU) ataskaitą apie Ukrainos tolimuosius smūgius, kuriais atsakoma į Rusijos apšaudymus.
„Mes ruošiame savo žingsnius. Naujus žingsnius“, – sakė prezidentas.
Jis pakartojo, jog taip pat yra svarbu, kad su partneriais pasiekti susitarimai dėl pagalbos Ukrainai būtų praktiškai įgyvendinti.
„Su ministru pirmininku ir Ukrainos diplomatine komanda išsamiai aptarėme rugsėjo mėnesio priemones. Daug kas suplanuota“, – pažymėjo V. Zelenskis.