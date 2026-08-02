 Volodymyras Zelenskis: Rusija siekia plėsti balistinių raketų gamybą

Volodymyras Zelenskis: Rusija siekia plėsti balistinių raketų gamybą

2026-08-02 14:59
BNS inf.

Rusija bando didinti balistinių raketų gamybą, o Vakarų šalys dar nepritaikė sankcijų daugeliui įmonių, gaminančių komponentus jos ginklams, sekmadienį pareiškė ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / P. Peleckio/BNS nuotr.

Jį cituoja portalas „The Kyiv Independent“.

Pasak prezidento, per pastarąją savaitę Rusija atakavo Ukrainą beveik 1,9 tūkst. dronų, beveik 1,6 tūkst. valdomų aviacinių bombų ir 144 įvairių tipų raketomis.

„Nemažai daliai Rusijos įmonių, kurios palaiko šias atakas gamindamos komponentus dronams, raketoms ir valdomoms aviacinėms bomboms, vis dar netaikomos sankcijos“, – socialiniuose tinkluose paskelbtame pranešime teigė V. Zelenskis.

„Būtent todėl agresorė vis daugiau investuoja į savo balistinių ginklų pajėgumus ir bando didinti gamybą“, – pridūrė jis.

Šiame straipsnyje:
balistinės raketos
raketų gamyba
Volodymyras Zelenskis
Rusija

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arabas
Tai jūs plėskite antibalistinių sistemų gamybą, o ne žiūrėkite įsižioję kas ką duos. Europos nuginklavimo programą laikas baigti.
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