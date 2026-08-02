Volodymyras Zelenskis: Rusija siekia plėsti balistinių raketų gamybą

Jį cituoja portalas „The Kyiv Independent“.
Pasak prezidento, per pastarąją savaitę Rusija atakavo Ukrainą beveik 1,9 tūkst. dronų, beveik 1,6 tūkst. valdomų aviacinių bombų ir 144 įvairių tipų raketomis.
„Nemažai daliai Rusijos įmonių, kurios palaiko šias atakas gamindamos komponentus dronams, raketoms ir valdomoms aviacinėms bomboms, vis dar netaikomos sankcijos“, – socialiniuose tinkluose paskelbtame pranešime teigė V. Zelenskis.
„Būtent todėl agresorė vis daugiau investuoja į savo balistinių ginklų pajėgumus ir bando didinti gamybą“, – pridūrė jis.
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