Volodymyro Zelenskio atsakas Donaldui Trumpui: prezidentą renkasi pati Ukraina

D. Trumpas šeštadienį sukritikavo Ukrainos prezidentą už tai, kad po 2022-ųjų Rusijos invazijos Ukrainoje nebuvo surengti rinkimai.
„Pirmiausia, su visa pagarba prezidentui Trumpui, mūsų visuomenė, mūsų žmonės turi nuspręsti, kurį lyderį pasirinkti“, – televizijai „ABC News“ duotame interviu sakė V. Zelenskis, praėjus dienai po to, kai D. Trumpas pareiškė, jog Ukrainai reikia naujo prezidento, kuris sutiktų užbaigti karą.
V. Zelenskis teigė pasakęs D. Trumpo komandai, kad jei ši iš tiesų nori rinkimų Ukrainoje, „pasakykite (Rusijos prezidentui Vladimirui) Putinui, kad suteiktų mums du mėnesius, 60 dienų visiškų paliaubų, 60 dienų, ir mes surengsime rinkimus“.
D. Trumpas paragino Ukrainą pakeisti V. Zelenskį nauju lyderiu ir užsipuolė ukrainiečių prezidentą dėl smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, kurie, anot jo, prisideda prie aukštų dyzelino kainų prieš kadencijos vidurio rinkimus.
„Manau, kad jis turėtų surengti rinkimus, be to, jis šį klausimą galėjo išspręsti jau daugybę kartų“, – žurnalistams sakė D. Trumpas.
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