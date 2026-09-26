 Volodymyro Zelenskio biuras: Trumpas neragino susitikti su Vladimiru Putinu Maskvoje

Volodymyro Zelenskio biuras: Trumpas neragino susitikti su Vladimiru Putinu Maskvoje

2026-09-26 10:21
BNS inf.

Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio biuras penktadienį paneigė pranešimus, esą JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ragino jį vykti į Maskvą deryboms su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

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Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / P. Peleckio/BNS nuotr.

Apie tai rašo ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.

„Tai neteisinga informacija“, – reaguodamas į pranešimą žurnalistams sakė prezidento patarėjas Dmytro Lytvynas. Ukrainos pareigūnai teigė, kad D. Trumpas ir V. Zelenskis aptarė trišalių derybų, kuriose dalyvautų JAV, Ukraina ir Rusija, galimybę, tačiau D. Trumpas nesiūlė V. Zelenskio ir V. Putino susitikimo Maskvoje.

Agentūra „Bloomberg“ anksčiau penktadienį, remdamasi savo šaltiniais, pranešė, kad D. Trumpas ragino V. Zelenskį vykti į Rusijos sostinę. Toks raginimas esą buvo išsakytas per jų susitikimą Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos kuluaruose Niujorke.

Pasak „Bloomberg“, V. Zelenskis atmetė šį pasiūlymą ir buvo nusivylęs, kad šis klausimas vėl buvo iškeltas. Baltieji rūmai neatsakė į agentūros prašymą pakomentuoti.

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Volodymyras Zelenskis
susitikimas su Vladimiru Putinu
Donaldas Trumpas

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