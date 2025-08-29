 Volodymyro Zelenskio patarėjas JAV pasiuntiniui: Rusija vilkina pastangas užbaigti invaziją

Volodymyro Zelenskio patarėjas JAV pasiuntiniui: Rusija vilkina pastangas užbaigti invaziją

2025-08-29 20:36
BNS inf.

Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio aukšto rango patarėjas pranešė JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) specialiajam pasiuntiniui Steve'ui Witkoffui (Stivui Vitkofui) penktadienį pareiškęs, kad Kremlius vilkina D. Trumpo pastangas užbaigti Rusijos invaziją.

Volodymyro Zelenskio patarėjas JAV pasiuntiniui: Rusija vilkina pastangas užbaigti invaziją
Volodymyro Zelenskio patarėjas JAV pasiuntiniui: Rusija vilkina pastangas užbaigti invaziją / AFP nuotr.

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų