Xi Jinpingas pakvietė Trumpą apsilankyti Kinijoje

Šiais metais dar bus dvi galimybės susitikti, per arbatos ceremoniją Baltuosiuose rūmuose Vašingtone sakė Xi Jinpingas. Viena jų – Kinijoje vyksiantis Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominio bendradarbiavimo organizacijos (APEC) viršūnių susitikimas, kita – G20 viršūnių susitikimas JAV.
„Kviečiame prezidentą ir jo žmoną apsilankyti Kinijoje“, – sakė Xi Jinpingas.
D. Trumpas padėkojo ir sakė: „Padarysime tai. Ir daug kalbėsimės.“ Nėra aišku, kurį iš Xi Jinpingo paminėtų viršūnių susitikimų JAV prezidentas turėjo omenyje, o galbūt jis kalbėjo apie abu.
Xi Jinpingas lankosi Vašingtone su trijų dienų valstybiniu vizitu. Kinijos duomenimis, susitikimuose, be kita ko, aptarti pasauliniai konfliktai, pavyzdžiui, padėtis Artimuosiuose Rytuose ir karas Ukrainoje. Tikėtina, kad darbotvarkėje buvo ir dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų prekybos ginčas. D. Trumpas gegužės viduryje lankėsi pas Xi Jinpingą Pekine. Xi Jinpingas dar penktadienį ketina išvykti iš JAV.
Kinija APEC viršūnių susitikimą rengs pietiniame šalies technologijų centre Šendžene. Šiais metais G20 pirmininkaujančios JAV gruodį surengs šios grupės viršūnių susitikimą Majamyje, Floridos valstijoje. APEC šalių valstybių ir vyriausybių vadovų susitikimas numatytas lapkričio viduryje.
Jau praėjusiais metais D. Trumpas pasinaudojo APEC viršūnių susitikimu Pietų Korėjoje, kad susitiktų su Xi Jinpingu. Tačiau abu lyderiai kalbėjosi ne viršūnių susitikimo vietoje Kjongdžu, o netoliese esančiame Busano didmiestyje. Ten abi šalys, be kita ko, susitarė dėl paliaubų vykstančiame prekybos ginče, todėl šis susitarimas neretai vadinamas Busano susitarimu.
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