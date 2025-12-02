Zelenskio ir Trumpo susitikimas bus viešas

Prezidentas šį pareiškimą padarė atsakydamas į žurnalistų klausimus.
„Manau, kad mūsų susitikimas bus filmuojamas ir vyks dalyvaujant žiniasklaidai. Nežinau, ar jis vyks pradžioje, ar pabaigoje, bet tai bus viešas susitikimas“, – sakė V. Zelenskis.
Pasak jo, pats šio susitikimo faktas rodo pažangą derybose.
„Mūsų grupė – Rustemas Umerovas, Andrijus Hnatovas kartu su Jaredu Kushneriu ir Steve'u Witkoffu – jau dirbo Majamyje; buvo keli susitikimai ir mes sutarėme, kad jei bus pažanga, įvyks susitikimas lyderių lygmeniu. Tai, kad rytoj Floridoje susitiksime su prezidentu Trumpu, rodo, kad pažanga yra“, – sakė V. Zelenskis.
Į klausimą, kas nutiktų, jei Rusija atsisakytų laikytis taikos susitarimų, V. Zelenskis atsakė: „Šiandien vyksta dvišalis dialogas. Susitinkame su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis. Ukraina ir JAV aptaria saugumo garantijas. Tai vienas dokumentas. Mes taip pat aptariame saugumo garantijas su Europos Sąjunga. Aptariame karinį aspektą. Tai yra saugumo garantijų dalis. Ketvirta, aptariame mano minėtą gerovės planą. Šis atkūrimo planas apims įvairius dokumentus. Ir penkta, norime aptarti su prezidentu nuoseklių veiksmų planą“.
Pasak V. Zelenskio, šio plano esmė bus „žingsnis po žingsnio pasiūlyti, kaip visus šiuos planus įgyvendinti“. Amerikiečiai „tikrai visa tai aptars su rusais, ir mes gausime atsiliepimų“, pridūrė Ukrainos prezidentas.
Prieš tai jis pranešė, kad yra pakeliui į Floridą, kur numatytas susitikimas su JAV prezidentu D. Trumpu, o sustojęs Kanadoje jis pasikalbės su Europos lyderiais.