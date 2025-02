Ukraina atmetė Trumpo pasiūlymą atiduoti pusę savo retųjų žemės elementų

D. Trumpas – lyderis verslininkas – itin kritiškai vertina Vašingtono Ukrainai siųstus pinigus kovai su Rusijos invazija.

Pirmadienį jis nurodė, kad nori susitarti su Ukraina ir gauti prieigą prie šios šalies retųjų elementų – tai būtų sąlyga tam, kad JAV toliau remtų jos karą su Rusija.

D. Trumpas tuomet taip pat užsiminė, kad iš Ukrainos vyriausybės gavo žinių, jog ji būtų pasirengusi sudaryti susitarimą, kuris suteiktų JAV prieigą prie šiuolaikinei aukštųjų technologijų ekonomikai svarbių elementų.

Apie blokuotą susitarimą V. Zelenskis pranešė praėjus dienai po to, kai Ukrainos pareigūnai Jungtinėms Valstijoms perdavė susitarimo projektą, ir trims dienoms po to, kai D. Trumpas paskambino Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, o Europa ir Kyjivas sunerimo, kad jiedu bandys užbaigti konfliktą be jų.

„Šis susitarimas pasirašomas ministrų lygmeniu. Tačiau aš esu prezidentas ir turėsiu įtakos šio dokumento kokybei. Štai kodėl neleidau ministrams pasirašyti susitarimo, nes jis nėra parengtas“, – pareiškė V. Zelenskis žurnalistams Miuncheno saugumo konferencijoje.

„Mano nuomone, jis mūsų neapsaugo. Jis nėra parengtas apsaugoti mus, mūsų interesus“, – pridūrė jis.

„Jis turi būti teisiškai teisingai surašytas, teisingai, ir tai yra investicijos... Jei visa tai susiję su saugumo garantijomis. Kol kas šio ryšio šiame dokumente nematau“, – sakė ukrainiečių prezidentas.

V. Zelenskis pažymėjo, kad „šie ištekliai yra ne mano, o mūsų žmonių“.

„Aš esu garantas, kad šie ištekliai bus mūsų vaikams, su visais partneriais“, – pridūrė jis.