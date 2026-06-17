Zelenskis: G7 lyderiai pažadėjo daugiau pagalbos

Pirmaujančių pasaulio pramoninių ekonomikų vadovai pažadėjo stiprinti Ukrainos oro gynybą ir užtikrinti energijos tiekimą. Taip pat sutarta didinti tarptautinį ekonominį spaudimą Maskvai, Ukrainai tęsiant kovą su plataus masto Rusijos invazija, kuri tęsiasi jau penktus metus.
„G7 viršūnių susitikimas Prancūzijoje davė svarbių rezultatų Ukrainai. Svarbiausia, kad susitarėme dėl papildomo Ukrainos oro gynybos stiprinimo“, – socialiniame tinkle „X“ rašė susitikime dalyvavęs V. Zelenskis.
„Mūsų partneriai užtikrins paramą mūsų gynybai ir energetiniam atsparumui“, – teigė jis ir pridūrė, kad bus įvestos ir naujos sankcijos Rusijai.
Nuo pat Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 metų vasarį Ukrainos lyderis skyrė daug laiko tam, kad užsitikrintų tarptautinę paramą savo šaliai ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino diplomatinę izoliaciją.
Ketvirtadienį V. Zelenskis turi dalyvauti Europos Sąjungos (ES) viršūnių susitikime Briuselyje. Ukraina pirmadienį oficialiai pradėjo derybas dėl narystės ES – procesą, kuris gali užtrukti ne vienus metus, net ir tęsiantis kovai su Rusija.
Karas Irane atitraukė Vašingtono dėmesį nuo metus trukusių, tačiau didelės naudos nedavusių pastangų sustabdyti kovas Ukrainoje. V. Zelenskis siekė užmegzti ryšį su JAV prezidentu Donaldu Trumpu G7 susitikime, kuriame taip pat dalyvavo svarbiausi Europos lyderiai.
V. Putinas bandė ignoruoti Europą bei Kyjivą ir derėtis dėl Ukrainos ateities tiesiogiai su Vašingtonu.
G7 lyderiai giria Ukrainos pasiekimus mūšio lauke
Japonijos, Jungtinės Karalystės (JK), Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Kanados ir JAV lyderiai išreiškė paramą Ukrainai bendrame pareiškime, paskelbtame trečiadienio naktį.
„Mes giriame Ukrainą už jos atsparumą ir pažangą mūšio lauke pastaraisiais mėnesiais bei pabrėžiame, kad dabar jaučiamas naujas impulsas Kyjivo pasipriešinimui“, – teigiama jame.
Vakarų pareigūnų ir analitikų teigimu, Ukrainos veikimas mūšio lauke prieš didesnę Rusijos kariuomenę pastaraisiais mėnesiais pastebimai pagerėjo.
Aukštųjų technologijų Ukrainos dronai fronto linijoje kausto Rusijos karius, blokuoja Rusijos tiekimo kelius okupuotuose Ukrainos regionuose ir trikdo Maskvai gyvybiškai svarbias pajamas teikiančią naftos pramonę toli Rusijos teritorijoje. Tai karą, kurį Maskva vadina „specialiąja karine operacija“, padarė labiau matomą rusams ir padidino spaudimą V. Putinui.
Tačiau Ukrainai trūksta amerikietiškų oro gynybos raketų „Patriot“, iš dalies dėl to, kad JAV atsargas išsekino konfliktas Artimuosiuose Rytuose. Dėl to Ukraina tampa pažeidžiama kalbant apie Rusijos naudojamas balistines raketas.
G7 pareiškime Ukrainai pažadėta daugiau oro gynybos priemonių, tačiau nenurodyta, kokio tipo ginkluotė tai bus.
Lyderiai taip pat teigė svarstysiantys galimybę suteikti Ukrainai licencijas vakarietiškų ginklų gamybai. Ukraina prašė leisti jai gaminti „Patriot“ raketas.
Europos G7 valstybės ir Jungtinės Valstijos suteiks licencijas Ukrainoje įsikūrusioms įmonėms gaminti ilgojo nuotolio raketas ir oro gynybos sistemas, trečiadienį pranešė diplomatinis šaltinis, o Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas patvirtino šį žingsnį.
„Pagal licenciją gaminsime ne tik oro gynybos sistemas, bet ir tolimųjų smūgių pajėgumus“, – sakė diplomatinis šaltinis.
F. Merzas patvirtino šį sprendimą, žurnalistams sakydamas: „Šiuo metu visi gaminame per mažai, ir tai galima kompensuoti suteikiant licencijas įmonėms, turinčioms šiuos gamybos pajėgumus, įskaitant Europos ir Ukrainos firmas.“
Susitikimo rezultatai rodo, kad G7 parama Ukrainai yra „tokia stipri, kaip retai kada buvo anksčiau“ ir siunčia aiškų signalą Maskvai, sakė Vokietijos kancleris.
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