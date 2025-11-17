Zelenskis ir Macronas pasirašė ketinimų protokolą dėl naikintuvų pirkimo

Susitarimas, be to, apima planuojamą modernių „SAMP-T“ tipo oro gynybos sistemų, radarų sistemų ir dronų pirkimą, pranešė Prancūzijos prezidentūra. Ginklų sandorio trukmė yra apie 10 metų. Daugiau detalių bus paskelbta bendroje abiejų prezidentų spaudos konferencijoje Eliziejaus rūmuose.
E. Macronas pirmadienį priešpiet priėmė V. Zelenskį Villacoublay karinių oro pajėgų bazėje netoli Paryžiaus. Čia abiejų šalių vadovai apžiūrėjo prancūziškus „Rafale“ naikintuvus, oro gynybos sistemą „SAMP-T“ bei kelias dronų sistemas. V. Zelenskis sekmadienį tinkle „X“ paskelbė apie „istorinį sandorį“ su Prancūzija, siekiant sustiprinti jo šalies oro pajėgas ir oro gynybą.
Ukrainos prezidentas per savo devintąjį vizitą Prancūzijoje nuo Rusijos invazijos pradžios 2022 m. vasarį, be to, su E. Macronu ketina aplankyti kol kas tik popieriuje egzistuojančio „daugiataučio Ukrainos dalinio“ Generalinį štabą. Prancūzija ir Didžioji Britanija siekia užsienio karių nusiuntimo, kad jie paliaubų atveju galėtų būti dislokuoti Ukrainoje.
Prancūzija, Didžioji Britanija ir Vokietija yra pagrindinės jėgos 30 daugiausiai Europos valstybes vienijančiojoje vadinamojoje „norinčiųjų koalicijoje“, norinčioje koordinuoti paramą Ukrainai.