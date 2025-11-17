Zelenskis lankosi Paryžiuje

Po to, kai 1989 m. lapkričio 17 d. komunistų policija žiauriai numalšino taikias studentų eitynes Prahos centre, prasidėjo sukilimas, nuvertęs šalį keturis dešimtmečius valdžiusį Maskvos kontroliuojamą režimą.
Kaip ir kitose tuometinėse sovietinio bloko šalyse, po revoliucijos buvo atkurta demokratinė Čekoslovakija, kuri po ketverių metų buvo padalyta į Čekiją ir Slovakiją.
Šiais metais abiejų šalių gyventojai raginami atvykti į protestus: Prahoje – prieš naująją milijardieriaus Andrejaus Babišo vadovaujamą vyriausybę, o Bratislavoje ir kitose Slovakijos miestuose – prieš nacionalistą, Kremliui besimeilinantį ministrą pirmininką Robertą Ficą.
„Ar tikrai norime gyventi valstybėje, kurioje politikai yra virš įstatymų?“ – sakė pirmadienio mitingą Prahos Senamiesčio aikštėje organizavusio judėjimo „Milijonas akimirkų už demokratiją“ vadovas Mikulašas Minaras.
2019 m., kai A. Babišas buvo Čekijos Respublikos – 10,9 mln. gyventojų turinčios ES ir NATO narės – ministras pirmininkas, šis judėjimas Prahoje surengė ketvirtį milijono dalyvių pritraukusį protestą prieš vyriausybės veiksmus.
„Mafijos principas“
A. Babišas, kurio vadovaujama labai bendrų pažiūrų partija ANO laimėjo spalio mėnesį įvykusius visuotinius rinkimus, šiuo metu dėl vyriausybės sudarymo derasi su kraštutinių dešiniųjų SPD ir dešinės „Automobilistų partija“.
Buvusiam komunistui ir, žurnalo „Forbes“ duomenimis, septintam turtingiausiam čekui A. Babišui gresia teismas už ES subsidijų pasisavinimą.
Šis 71-erių metų amžiaus Slovakijoje gimęs politikas neigia pažeidęs kokius nors įstatymus ir tvirtina, kad tokie kaltinimai yra šmeižto kampanija.
M. Minaras sakė, kad gali būti, jog A. Babišas ir partijos SPD lyderis Tomio Okamura, kuriam gresia teismas už neapykantos kurstymą, sieks vienas kitą paremti, kad dirbdami toje pačioje vyriausybėje išvengtų bausmės.
„Naujoji vyriausybė formuojasi pagal mafijos principą“, – pridūrė jis.
„Prieštarauja demokratijai“
Slovakijoje protestai prieš R. Fico vyriausybę vyks keliuose miestuose, įskaitant šalies sostinę Bratislavą.
„Mūsų vyriausybė imasi veiksmų, kurie prieštarauja demokratijai, – sakė protestų organizatorius Marianas Kulichas. – Dėl to grįžtame į pasaulį, egzistavusį iki 1989 metų.“
61-erių metų R. Ficas, taip pat buvęs komunistas, 5,4 mln. gyventojų turinčios ES ir NATO narės Slovakijos ministro pirmininko pareigas eina jau ketvirtą kadenciją.
Po to, kai R. Ficas grįžo į šį postą, jo vyriausybė pradėjo represijas prieš ne pelno organizacijas, kultūros įstaigas ir kai kurias žiniasklaidos priemones, kurias laiko „priešiškomis“, o tai sukėlė didelius protestus šioje stipriai susiskaldžiusioje šalyje.
R. Ficas taip pat supykdė slovakus, puoselėdamas artimus ryšius su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir atsisakydamas teikti karinę pagalbą Ukrainai, kuri nuo 2022 m. priešinasi Rusijos invazijai.