Zelenskis įvardijo sąlygas, kuriomis Ukraina sustabdytų smūgius į Rusijos energetikos objektus

„Jei mūsų partneriai pasirengę užtikrinti, kad Rusija iš tikrųjų susilaikys nuo smūgių į mūsų elektros tinklus, kitus energetikos objektus, kritinę infrastruktūrą ir maisto tiekimo grandines, tuomet mes, žinoma, esame pasirengę garantuoti, jog nesuduosime tokių smūgių. Tai turi būti patikimas, ilgalaikis susitarimas, turintis realų poveikį žmonių gyvenimui, o ne toks, kuris žlugtų rusams surengus savo „rinkimus“ ir laikinai stabilizavus benzino bei dyzelino kainas. Karas privalo baigtis. Deeskalacijos priemonė, susijusi su kritine infrastruktūra, galėtų tapti pirmuoju žingsniu taikos link. Tikimės konkrečių pasiūlymų iš savo partnerių“, – sakoma V. Zelenskio įraše.
Ukrainos prezidentas tai išdėstė po JAV lyderio Donaldo Trumpo pareiškimo, jog Ukraina ir Rusija sutiko nepulti viena kitos energetikos objektų.