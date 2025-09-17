Zelenskis paskelbė apie algų mokytojams ir stipendijų didinimą

„Daviau nurodymą maksimaliai laikytis visų socialinių mūsų valstybės įsipareigojimų ir didinti paramą žmonėms“, – sakė V. Zelenskis savo vakariniame kreipimesi. Prieš tai vyriausybės vadovė Julija Svyrydenko jam pristatė pagrindinius kitų metų biudžeto projekto punktus.
„Tam yra resursų. Švietimui numatyta 66 mlrd. grivinų (1,35 mlrd. eurų) daugiau lėšų“, – kalbėjo V. Zelenskis. Taip pat ketinama didinti sveikatos priežiūros išlaidas.
Dieną prieš tai Ukrainos vyriausybė baigė rengti 2026 m. biudžeto projektą. Šis numato 18,4 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) arba 40,5 mlrd. eurų deficitą. Išlaidos augs 8,5 mlrd. eurų.
Gynybos tikslams numatyta beveik 3,5 mlrd. eurų daugiau lėšų. Pensijų didinimui papildomai bus skirta beveik 2,5 mlrd. eurų. Iš užsienio Kyjivas tikisi beveik 43 mlrd. eurų išmokų, ir tai sudarytų 43 proc. viso biudžeto.
Ukraina daugiau kaip pusketvirtų metų priešinasi Rusijos agresijai. Ukrainos duomenimis, nuo tada daugiau kaip 122 mlrd. eurų pagalbos lėšų ir kreditų iš užsienio buvo skirta biudžeto išlaidoms finansuoti.