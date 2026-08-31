Zelenskis paskelbė apie naujas derybas su JAV prezidento atstovais

„Įvyko svarbių susitikimų – kartu su komanda ruošiamės naujiems pokalbiams su JAV prezidento pasiuntiniais. Daugiau informacijos bus pateikta rytoj. Darome viską, kad ateityje karas neliktų vienintelė išeitis“, – sakė V. Zelenskis.
Pasak jo, svarbu, kad „Amerikos požiūris į padėtį tiek fronte, tiek dėl smūgių daugeliu atvejų sutaptų su mūsų“. „Turėtume būti aktyvūs, ir būtent taip mes dirbame – aktyviai, be laisvų dienų“, – pridūrė prezidentas.
Praėjusią savaitę Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) direktorius Johnas Ratcliffe'as nepaskelbto vizito Maskvoje metu pasiūlė surengti JAV prezidento Donaldo Trumpo, Ukrainos lyderio V. Zelenskio ir Rusijos vadovo Vladimiro Putino susitikimą, dedant pastangas užbaigti karą.
V. Zelenskis pareiškė, kad JAV informavo Ukrainos valdžią apie neseniai įvykusius susitikimus Maskvoje.