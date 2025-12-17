Zelenskis: Rusija 2026 metais ruošiasi naujam karo Ukrainoje etapui

„Šiandien mes vėl išgirdome signalą iš Maskvos, kad jie ruošiasi paversti ateinančius metus karo metais“, – sakė V. Zelenskis.
Anksčiau trečiadienį Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad Maskva tikrai pasieks savo puolimo Ukrainoje tikslus, įskaitant pretenzijų į tam tikras teritorijas įgyvendinimą.
Kremliaus šeimininko pareiškimas pasirodė nepaisant aktyvių tarptautinių diplomatinių bandymų užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą.
„Specialiosios karinės operacijos tikslai tikrai bus pasiekti“, – susitikime su Gynybos ministerijos pareigūnais Maskvoje sakė V. Putinas, pavartodamas Kremliaus terminą beveik ketverius metus trunkančiam karui vadinti.
„Mes norėtume tai padaryti ir pašalinti pagrindines konflikto priežastis diplomatijos keliu“, – teigė jis, bet pažadėjo karinėmis priemonėmis užimti Ukrainos žemes, kurias Rusija skelbia aneksavusi, jei „priešinga šalis ir jos užsienio globėjai atsisakys dalyvauti realiose diskusijose“.
Tokį karingą komentarą V. Putinas paskelbė po to, kai Ukraina pirmadienį gyrė, jos žodžiais, pažangą būsimų saugumo garantijų Kyjivui klausimu po dvi dienas Berlyne vykusių derybų su JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pasiuntiniais.
Tačiau V. Zelenskis sakė, kad lieka nuomonių skirtumų dėl to, kokias teritorijas Ukraina turėtų atiduoti Rusijai.
Pagal pradinį Vašingtono pasiūlymą, parengtą be Ukrainos sąjungininkų Europoje, ukrainiečiai būtų turėję pasitraukti iš rytinės Donecko srities, o JAV de facto pripažintų Donecko, Krymo ir Luhansko regionus kaip Rusijos dalis.
Pakoreguoto plano turinys vis dar nepaskelbtas.
Anksčiau trečiadienį Kremlius sakė, kad Rusija vis dar laukia informacijos iš amerikiečių apie derybų Berlyne rezultatus.
„Tikimės, kad kai tik bus pasirengę, mūsų kolegos amerikiečiai informuos mus apie savo darbo su ukrainiečiais ir europiečiais rezultatus“, – reporteriams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.
2022 metų rugsėjį Rusija paskelbė aneksavusi Ukrainos Zaporižios, Donecko, Luhansko ir Chersono sritis, nors jas kontroliavo tik iš dalies.