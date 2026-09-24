Zelenskis su Trumpu aptarė tris galimus paliaubų scenarijus

Apie tai V. Zelenskis trečiadienio vakarą Niujorke kalbėjo žurnalistams, praneša „Ukrinform“ korespondentas.
Pasak jo, pirmasis galimas būdas – energetinės paliaubos. V. Zelenskis teigė, kad Ukraina pasirengusi susilaikyti nuo smūgių į abiejų pusių energetikos infrastruktūrą.
Antrasis būdas – paliaubos jūroje, ypač susijusios su grūdų eksportu. V. Zelenskis paaiškino, kad jas galima vadinti grūdų paliaubomis arba paliaubomis jūroje, nes jūrų prekyba apima ne tik grūdus ir žemės ūkio produktus, bet ir energetikos, metalurgijos bei kitas prekes.
Prezidento teigimu, tokiu formatu domisi ne tik kariaujančios šalys ir Jungtinės Valstijos, bet ir kitos valstybės, įskaitant Turkiją, Jungtinius Arabų Emyratus ir Indiją.
Trečiasis būdas, anot V. Zelenskio, yra Jungtinių Valstijų pasiūlytas trišalis derybų formatas. Tačiau jis pažymėjo, kad Ukraina kol kas nemato jokių ženklų, jog Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas norėtų tokio susitikimo. Tuo pačiu jis nurodė, kad svarstoma galimybė rengti susitikimus techniniu lygiu.
V. Zelenskis paaiškino, kad abi pusės svarsto, ar jų grupės galėtų susitikti trišaliu formatu, pasiekti susitarimų ir pakloti pamatus lyderių susitikimui.
Prezidentas pabrėžė, kad kartu Ukraina turi didinti spaudimą Rusijai, be kita ko, sankcijomis, ir stiprinti savo gynybos pajėgumus. Pasak jo, Rusijai reikia daryti didesnį spaudimą arba mūšio lauke, arba atitinkamomis ilgojo nuotolio sankcijomis.
Anot V. Zelenskio, jei Rusija atsisakytų derėtis, Ukraina siektų griežtesnių JAV sankcijų. Jis pareiškė, kad jei Rusija nesutiktų derėtis vienu ar kitu formatu, Ukraina darytų viską, jog įtikintų Jungtines Valstijas ir prezidentą Donaldą Trumpą sugriežtinti sankcijas.
Jis taip pat sakė, kad po tą dieną surengtų trijų Rusijos atakos bangų kelis kartus kalbėjosi su Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiuoju vadu Mychaila Drapatu ir oro pajėgų vadu Anatolijumi Kryvonožko.
V. Zelenskio teigimu, trečiadienį buvo numušta 60 proc. į Kyjivą paleistų balistinių raketų. Jis sakė, kad tai svarbus rezultatas, nors norėtų, kad būtų perimta daugiau raketų. Prezidentas pažymėjo, kad tai nėra nei 10 proc., nei nulis – anksčiau šiais metais yra buvę atvejų, kai nepavyko numušti nė vienos raketos. Jis susiejo ribotą perėmimo rodiklį su nepakankamu perimančiųjų raketų kiekiu.
Jis taip pat sakė, kad Ukraina siekia gauti papildomų perimančiųjų raketų, skirtų balistinėms raketoms numušti, be kita ko, palaikydama tiesioginius ryšius aukščiausiu lygiu. V. Zelenskis paaiškino, kad nekalbama apie šimtus ar tūkstančius perimančiųjų raketų ir kad reikiamas jų skaičius renkamas po vieną ar dvi, todėl tai labai sudėtingas procesas. Jis pridūrė pasiekęs tam tikrų susitarimų su viena šalimi, tačiau jos neįvardijo.
V. Zelenskis taip pat pabrėžė, kad D. Trumpas dar kartą patvirtino esąs pasirengęs suteikti Ukrainai licencijas gaminti raketas sistemoms „Patriot“. Pasak V. Zelenskio, D. Trumpas patvirtino, kad reikiamos licencijos bus suteiktos ir Ukraina galės gaminti „Patriot“ raketas.
Kartu V. Zelenskis pabrėžė, kad tokiai gamybai pradėti reikės laiko, todėl artėjant žiemai Ukraina ieško kitų sprendimų savo oro gynybai sustiprinti.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, antradienį Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos kuluaruose Niujorke V. Zelenskis surengė derybas su D. Trumpu.