Zelenskis: susitarimas dėl Gazos Ruožo suteikia vilties Ukrainai

„Kai taika pasiekiama vienoje pasaulio dalyje, tai suteikia daugiau vilties dėl taikos kituose regionuose“, – socialiniuose tinkluose pareiškė V. Zelenskis.
„Jei paliaubos ir taika buvo pasiekta Artimuosiuose Rytuose, pasaulinio masto veikėjų lyderystė ir ryžtas tikrai gali padėti ir mums Ukrainoje“, – pridūrė jis.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pirmadienį paragino Donaldą Trumpą, tarpininkavusį sudarant paliaubas Gazos Ruože, intensyvinti spaudimą Rusijai, kad nutrauktų karą Ukrainoje.
„Taip pat tikimės, kad Amerikos prezidentas pasinaudos savo įtaka (Artimuosiuose Rytuose) veikiančioms šalims ir bendradarbiaus su mumis dėl Rusijos vyriausybės“, – sakė F. Merzas Egipte, kur dalyvaus pasaulio lyderių, įskaitant D. Trumpą, susitikime.
Vokietijos kancleris anksčiau pirmadienį pasveikino 20 likusių gyvų Izraelio įkaitų paleidimą kaip „sveikimo pradžią“ ir žingsnį Artimųjų Rytų taikos link.
„Dveji baimės, skausmo ir vilties metai jau jų praeityje. Šiandien šeimos pagaliau vėl gali apkabinti savo artimuosius“, – rašė jis socialiniame tinkle „X“ po įkaitų, iš kurių keturi yra Vokietijos piliečiai, perdavimo.
„Nužudyti įkaitai taip pat turi grįžti namo, kad jų šeimos galėtų oriai atsisveikinti“, – teigė jis.
Rusija į Ukrainą įsiveržė 2022 m. vasario mėnesį ir taip pradėjo didžiausią karą Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų. Žuvo dešimtys tūkstančių žmonių, milijonai gyventojų buvo priversti palikti savo namus, o didelė Rytų ir Pietų Ukrainos dalis buvo sunaikinta.
D. Trumpas anksčiau buvo pažadėjęs užbaigti šį karą vos per keletą valandų, tačiau nepaisant to, kad įvyko keli derybų raundai ir aukščiausiojo lygio susitikimas su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, reikšmingos pažangos siekiant taikos susitarimo nepadaryta. Rusija atmetė ne vieną raginimą nutraukti ugnį ir iškėlė griežtus reikalavimus, iš esmės užsimodama, kad Kyjivas mainais į taiką kapituliuotų.
JAV lyderis pastarosiomis savaitėmis vis labiau nusivylė V. Putinu ir neseniai pareiškė galintis įsivaizduoti Ukrainą susigrąžinant kiekvieną Rusijos užgrobtą teritorijos centimetrą. Maskvos kariuomenė šiuo metu kontroliuoja apie penktadalį Ukrainos, įskaitant Krymo pusiasalį, kurį ji užgrobė ir aneksavo dar 2014-aisiais.
F. Merzas pridūrė, kad susitikime su D. Trumpu aptars Rusijos ir Ukrainos karo sureguliavimą.