Zelenskis: tik Trumpas ir JAV turi galią užbaigti karą Ukrainoje

„Nuo šių metų pradžios mes Ukrainoje palaikėme kiekvieną ryžtingą [Trumpo] žingsnį ir jo lyderystę, kiekvieną tvirtą ir teisingą pasiūlymą, kuriuo siekiama užbaigti šį karą. Ir tik prezidentas Trumpas bei Jungtinės Valstijos turi pakankamai galios, kad šis karas baigtųsi“, – kalbėdamas apie D. Trumpo įtakingumą sakė V. Zelenskis.
V. Zelenskis sakė, kad yra dėkingas R. Erdoganui už surengtą susitikimą ir už tai, kad Turkija nuolat dalyvauja diplomatinėse pastangose. „Mes išsamiai aptarėme realius būdus, kaip užbaigti karą patikimu ir oriu būdu“, – platformoje „X“ rašė jis.
Jis pasveikino Ankaros pasirengimą palengvinti derybas, sakydamas, kad R. Erdoganas pasiūlė Ukrainai priimtinus derybų formatus ir kad jis yra atviras „kitiems reikšmingiems formatams, kurie galėtų duoti rezultatų“.
Šie jo komentarai pasirodė po to, kai žiniasklaida pranešė, kad Vašingtonas užkulisiuose bendradarbiauja su Maskva dėl naujo taikos pasiūlymo, pagal kurį Kyjivui tektu padaryti didelių nuolaidų ir, be kita ko, galimai atsisakyti dar didesnių teritorijų.
Trečiadienį Kijeve taip pat lankėsi JAV kariuomenės delegacija. Ukrainos gynybos ministras Denysas Šmyhalas sakė, kad susitiko su JAV kariuomenės sekretoriumi Danieliu Driscollu ir informavo svečius apie naujus Ukrainos pasiekimus dronų kūrimo srityje.
Grupė, kurią, kaip praneša JAV žiniasklaida, sudaro trys generolai ir kiti karininkai, turėtų susitikti su V. Zelenskiu, šiam grįžus iš keleto dienų kelionės užsienyje.
Europos Sąjungos (ES) užsienio politikos vadovė Kaja Kallas ketvirtadienį pareiškė, kad Kyjivas ir Europa turi būti įtraukti į bet kokį Ukrainos taikos planą. Ji tai sakė JAV stumiant naują pasiūlymą, kuris, regis, pakartoja Rusijos reikalavimus.
„Kad koks nors planas veiktų, jam reikia ukrainiečių ir europiečių“, – prieš ES užsienio reikalų ministrų susitikimą Briuselyje žurnalistams sakė K. Kallas.
„Turime suprasti, kad šiame kare yra viena agresorė ir viena auka. Negirdėjome apie jokias Rusijos nuolaidas“, – sakė ji.
K. Kallas sakė, kad, kiek jai žinoma, Ukraina ar jos rėmėjos Europoje jokio indėlio neįnešė. „Mes sveikiname visas prasmingas pastangas užbaigti šį karą, bet, kaip jau sakėme anksčiau, taika turi būti teisinga ir ilgalaikė“, – sakė ji.
„Jei Rusija tikrai norėtų taikos, ji jau galėjo sutikti su besąlygiškomis paliaubomis“, – pridūrė ji.
Prancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas Noelis Barrot tvirtino, kad taika Ukrainoje negali reikšti Kyjivo kapituliacijos.
„Norint pasiekti teisingą ir ilgalaikę taiką Ukrainoje, reikalingos diskusijos, jos turėtų prasidėti paliaubomis sąlyčio linijoje, tai leistų toliau diskutuoti dėl teritorijų ir saugumo“, – sakė jis.