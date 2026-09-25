Zelenskis: Trumpas galutinai nusprendė suteikti Ukrainai „Patriot“ licenciją

Pranešimas pasirodė po to, kai pozicija šiuo klausimu buvo ne kartą keista.
Kyjivui trūksta šių raketų – vienintelių, galinčių patikimai atremti Rusijos į Ukrainą leidžiamas balistines raketas.
„Per vėliausią mūsų susitikimą prezidentas Trumpas man pabrėžė, kad „taip, aš priėmiau galutinį sprendimą“. Ukraina gaus licencijas gaminti „Patriot“ raketas“, – žurnalistams garso pranešime sakė V. Zelenskis.
Liepą D. Trumpas teigė, kad būtų „gana šaunu“ suteikti Ukrainai šias licencijas, tačiau vėliau atsitraukė sakydamas, jog JAV turėtų būti „labai atsargios“ prieš suteikdamos Ukrainai leidimą.
Ukraina apie didelį „Patriot“ gaudytuvų trūkumą praneša nuo vasario, kai JAV ir Izraelis pradėjo karą su Iranu, taip nukreipdami šių pažangių sistemų tiekimą.
Net jei licencijos bus suteiktos, pramoninių pajėgumų sukūrimas užtruktų ilgiau nei metus ir nepatenkintų neatidėliotinų Kyjivo poreikių.
Artėjant žiemai ir tvyrant pakartotinės Rusijos smūgių prieš Ukrainos energetikos bei šildymo infrastruktūrą kampanijos grėsmei, Kyjivas vėl ragina suteikti skubią paramą.
Praėjusį mėnesį V. Zelenskis teigė, jog Ukrainai reikia penkių procentų JAV „Patriot“ gaudomųjų raketų, kad galėtų išgyventi žiemą, ir 10 proc., kad sunaikintų visus Rusijos balistinius sviedinius.
Kartu jis nurodė, kad Kyjivas kuria savo priešbalistines sistemas „Freya“.
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