Zelenskis: Ukraina nebijo Trumpo

V. Zelenskis pažymėjo, kad Vašingtonas išlieka Ukrainos strateginiu partneriu.
„(JAV prezidentą Donaldą) Trumpą išrinko jo žmonės. Turime gerbti Amerikos žmonių pasirinkimą, lygiai taip pat, kaip ir mane renka mano žmonės. JAV daugelį metų, galbūt net dešimtmečius ir šimtmečius yra mūsų strateginės partnerės“, – sakė Ukrainos lyderis ir pridūrė, kad abi šalys, priešingai nei imperialistinė ir revizionistinė Rusija, puoselėja bendras vertybes.
V. Zelenskis paneigė žiniasklaidoje pasirodžiusius teiginius, kad D. Trumpas spalio mėnesį per jųdviejų susitikimą Baltuosiuose rūmuose, į kuriuos Ukrainos delegacija atvyko tikėdamasi užsitikrinti kruizinių raketų „Tomahawk“ tiekimą, tariamai į šalį numetė mūšio lauko žemėlapius.
„Jis nieko nemetė. Esu tikras“, – nurodė V. Zelenskis ir apibūdino jųdviejų santykius kaip „normalius“, „dalykiškus“ ir „kontrsuktyvius“.
Pasak jo, Ukrainos pusė pristatė D. Trumpui ir jo komandai tris stendus ir priemonių sąrašą, įskaitant ginklų tiekimą ir ekonomines sankcijas, kurios „susilpnintų“ Maskvą. Tikslas buvo apriboti Rusijos galimybes bombarduoti Ukrainą ir priversti Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną sėsti prie derybų stalo.
V. Zelenskis pažymėjo, kad „visi pasaulyje“ bijo D. Trumpo, ir pridūrė, jog „tai yra tiesa“. Paklaustas, ar tai taikoma ir jam, jis atsakė neigiamai.
„Ne (…) mes nesame Amerikos priešai. Mes esame draugai. Tad kodėl turėtume bijoti?“ – nurodė jis.
Be to, prezidentas pakomentavo teiginius, kad baigėsi pasaulio tvarka, sukurta po 1945 m.
„Niekas neturėtų jums nieko primesti iš išorės. Noriu gyventi tokiame pasaulyje, kuriame mane tiesiog gerbtų. Nebaugintų, nežudytų. Noriu gyventi tokiame pasaulyje“, – pabrėžė V. Zelenskis.