 Donaldas Trumpas: JAV labai arti susitarimo karui Ukrainoje užbaigti

Donaldas Trumpas: JAV labai arti susitarimo karui Ukrainoje užbaigti

2025-11-25 20:14
BNS inf.

 JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) antradienį pareiškė, kad Vašingtonas yra „labai arti“ susitarimo su Ukraina ir Rusija, kuris užbaigtų beveik ketverius metus trunkantį jų karą, sudarymo.

Donaldas Trumpas: JAV labai arti susitarimo karui Ukrainoje užbaigti
Donaldas Trumpas: JAV labai arti susitarimo karui Ukrainoje užbaigti / AFP nuotr.

„Mes tai pasieksime, – sakė D. Trumpas prieš Padėkos dieną surengtame renginyje Baltuosiuose rūmuose. – Taigi, manau, kad esame labai arti susitarimo.“

Šiame straipsnyje:
JAV
Donaldas Trumpas
karas Ukrainoje

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų