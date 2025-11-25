„Mes tai pasieksime, – sakė D. Trumpas prieš Padėkos dieną surengtame renginyje Baltuosiuose rūmuose. – Taigi, manau, kad esame labai arti susitarimo.“
Donaldas Trumpas: JAV labai arti susitarimo karui Ukrainoje užbaigti
2025-11-25 20:14
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) antradienį pareiškė, kad Vašingtonas yra „labai arti“ susitarimo su Ukraina ir Rusija, kuris užbaigtų beveik ketverius metus trunkantį jų karą, sudarymo.
Donaldas Trumpas: JAV labai arti susitarimo karui Ukrainoje užbaigti / AFP nuotr.