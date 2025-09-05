Žiniasklaida: JAV dislokuos tankų Estijoje, HIMARS mokomąjį dalinį perkels į Lietuvą

HIMARS dalinys Estijoje buvo dislokuotas 2022 metais, Estijai pasirašius susitarimus pirkti įrangos iš JAV.
Amerikiečių dalinio vaidmuo buvo apmokyti Estijos kariuomenę, kaip naudotis reaktyvinės salvinės ugnies sistemomis. Nuo 2022-ųjų jis taip pat dalyvavo įvairiose karinėse pratybose.
Pirmos šešios estų nupirktos sistemos HIMARS buvo pristatytos balandį.
JAV minimą dalinį, kuris Estijoje ir taip buvo ilgiau nei planuota, dabar perkels į kaimynines šalis, sakė H. Pevkuras.
„Mes suinteresuoti, kad Latvija ir Lietuva taip pat taptų stipresnės“, – estų transliuotojui sakė jis.
Pasak ministro, junginys dabar bus perkeltas į Lietuvą, kur atliks panašų vaidmenį, o kai tai įvyks, į Estiją atkeliaus JAV armijos tankų dalinys.
Kokio dydžio dalinys atvyks, turėtų paaiškėti jam vėliau šį mėnesį atvykus, pridūrė H. Pevkuras.
