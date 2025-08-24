Žiniasklaida: JAV draudžia Ukrainai naudoti ATACMS raketas prieš taikinius Rusijoje

JAV vyriausybė įvedė aukščiausio lygio leidimų išdavimo procedūrą, rašo leidinys. Planuojamas atakas prieš Rusijos teritoriją turi asmeniškai autorizuoti JAV gynybos sekretorius Pete‘as Hegsethas. Mažiausiai vieną kartą Ukraina kreipėsi su atitinkamu prašymu, tačiau jis buvo atmestas. Naudojimo ribojimai, anot leidinio, galioja ne tik ATACMS raketoms, bet ir prancūzų-britų „Storm-Shadow“ sparnuotosioms raketoms. Šios taikinių koordinates taip pat gauna iš JAV. ATACMS ir „Storm-Shadow“ veikimo nuotolis yra atitinkamai iki 300 ir 250 km.
Pentagonas ir Ukrainos vyriausybė kol kas nereagavo į prašymus pakomentuoti pranešimą.
Nustatydama leidimų išdavimo procedūrą, D. Trumpo administracija faktiškai atšaukė pirmtakės prezidento Joe Bideno vyriausybės sprendimą. Jis praėjusį lapkritį po ilgo delsimo leido naudoti ATACMS prieš taikinius Rusijoje. Pirmiausiai omenyje turėti taikiniai Rusijos Kursko srityje. D. Trumpas tada šį žingsnį pavadino „kvailu“. „Mes eskaluojame šį karą ir bloginame jį“, – sakė jis gruodį interviu žurnalui „Time“.