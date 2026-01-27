Žiniasklaida: JAV sieja saugumo garantijas Ukrainai su Donbaso atsisakymu

Vašingtonas taip pat užsiminė, kad galėtų pasiūlyti Ukrainai daugiau ginklų, siekiant sustiprinti jos taikos metu veikiančią kariuomenę, jeigu Kijevas sutiktų išvesti savo pajėgas iš šio rytinio regiono, kurį šiuo metu kontroliuoja, rašo dienraštis.
„Reuters“ šios informacijos patikrinti kol kas negalėjo, o Baltieji rūmai į prašymą pateikti komentarą kol kas neatsakė.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį pareiškė, kad JAV dokumentas dėl saugumo garantijų Ukrainai yra „100 proc. parengtas“ ir Kyjivas dabar laukia, kada ir kur jį bus galima pasirašyti.
V. Zelenskis nuolat kartoja, kad bet kokiu taikos susitarimu, kuriuo siekiama užbaigti karą, turi būti užtikrintas Ukrainos teritorinis vientisumas.
Ukraina vis labiau abejoja, ar Vašingtonas įsipareigos suteikti saugumo garantijas, leidiniui „Financial Times“ sakė aukštas Ukrainos pareigūnas, paaiškindamas, kad JAV „kiekvieną kartą sustabdo saugumo garantijų pasirašymą“.
Kyjivas nori, kad garantijos būtų patvirtintos iki perleidžiant kokią nors teritoriją. Tačiau JAV mano, kad Ukraina turi atsisakyti Donbaso, kad karas baigtųsi, ir nespaudžia Rusijos prezidento Vladimiro Putino atsisakyti šio reikalavimo, rašoma straipsnyje.
„Tai visiškas melas – vienintelis JAV vaidmuo taikos procese yra suvesti abi puses, kad jos pasiektų susitarimą“, – leidiniui „Financial Times“ sakė Baltųjų rūmų spaudos sekretorės pavaduotoja Anna Kelly.
Asmuo, susipažinęs su JAV pozicija, dienraščiui teigė, kad Vašingtonas „nesiekia priversti Ukrainos daryti jokių teritorinių nuolaidų“, pridurdamas, kad saugumo garantijos priklauso nuo abiejų šalių sutikimo sudaryti taikos susitarimą.
Kremlius pirmadienį pareiškė, kad teritorijos klausimas ir toliau yra esminis bet kokio susitarimo dėl karo Ukrainoje pabaigos aspektas, po savaitgalį Abu Dabyje vykusių derybų pranešė naujienų agentūra TASS.