Zelenskis Berlyne susitiko su JAV derybininkais

Pasak jo, antroji derybų diena jau prasidėjo.
Sekmadienį V. Zelenskio delegacija daugiau kaip penkias valandas bendravo su specialiuoju Donaldo Trumpo pasiuntiniu Steve'u Witkoffu ir JAV prezidento žentu Jaredu Kushneriu.
D. Trumpas daro vis didesnį spaudimą užbaigti karą, tačiau Kyjivas ir jo sąjungininkai Europoje stengiasi išvengti Rusijai palankaus susitarimo pagal 20 punktų planą Ukrainai.
Kertiniai klausimai lieka dėl Ukrainos teritorinių nuolaidų, būsimų saugumo garantijų Kyjivui ir dėl to, ar Maskva sutiks su bet kokiu europiečių ir amerikiečių pasiūlymu.
Anksčiau pirmadienį apie derybas informuotas pareigūnas AFP pranešė, kad JAV derybininkai vis dar laikosi pozicijos, kad Ukraina turėtų perduoti rytinių Donecko ir Luhansko regionų, bendrai vadinamų Donbasu, kontrolę kaip taikos derybų su Rusija sąlygą.
V. Zelenskis sekmadienį pareiškė esąs pasirengęs atsisakyti savo šalies siekio prisijungti prie NATO mainais į tinkamas Vakarų saugumo garantijas, tačiau atmetė JAV siūlymą perleisti teritorijų Rusijai.
Centrinis Berlynas paverstas sugriežtinto saugumo zona: policija uždarė kelius pravažiuojantiems kortežams, ant stogų budi policijos snaiperiai, gatvėse patruliuoja šunys, o dangų stebi kovos su dronais padaliniai.
Intensyvios derybos
Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulis (Johanas Vadefulis) anksčiau pirmadienį išreiškė atsargų optimizmą, tačiau nebuvo toks užtikrintas dėl to, ar Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas atsisakys maksimalistinių reikalavimų.
„Manau, kad derybos dar niekada nebuvo tokios rimtos kaip dabar. Jos vykdomos labai intensyviai“, – sakė J. Wadephulis.
„Tačiau ar tai pavyks, sužinosime tik savaitės pabaigoje. Žinoma, šioje istorinėje situacijoje verta dėti visas pastangas, kad pagaliau baigtųsi šis baisus žūtis ir būtų užbaigtas šis karas. Mes vis dar nežinome, ar Vladimiras Putinas tikrai turi nuoširdų norą užbaigti šį karą“, – tęsė ministras.
Vėliau pirmadienį V. Zelenskis susitiks su vokiečių kancleriu Friedrichu Merzu, Vokietijos prezidentu Franku-Walteriu Steinmeieriu, po to kartu su F. Merzu dalyvauti Ukrainos ir Vokietijos verslo konferencijoje, o po to abu turėtų surengti bendrą spaudos konferenciją.
Vakare prie jų vakarienės turėtų prisijungti daugybė Europos vadovų, tarp kurių, anot Berlyno, bus Prancūzijos lyderis Emmanuelis Macronas, taip pat britų premjeras Keiras Starmeris, Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni, Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas ir Suomijos prezidentas Alexander'as Stubbas.
Taip pat laukiama NATO vadovo Marko Rutte ir Europos Komisijos (EK) vadovės Ursulos von der Leyen.
V. Zelenskis teigia, kad, nors griežto termino susitarimui užbaigti nėra, Vašingtonas norėtų, kad susitarimo kontūrai būtų parengti iki Kalėdų.
V. Zelenskis sekmadienį sakė: „Svarbiausia, kad planas būtų kuo teisingesnis, pirmiausia Ukrainai, nes Rusija pradėjo karą.“