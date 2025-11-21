JAV taikos plane numatyta dalį Ukrainos teritorijų atiduoti Rusijai

Plane taip pat teigiama, kad Kyjivas įsipareigotų nesiekti narystės NATO, o taikos atveju šalyje nebūtų dislokuoti Ukrainos Vakarų sąjungininkių taikdariai.
Tačiau skelbiama, kad taikos atveju Europos kariniai lėktuvai būtų dislokuoti Lenkijoje, kad, esant potencialiam pavojui, galėtų suteikti Ukrainai apsaugą.
Vienas JAV pareigūnas AFP nurodė, kad šiame plano projekte numatyta galima Ukrainos saugumo garantija, kuri, kaip jis teigia, parengta remiantis NATO taisyklėmis ir kuri įpareigotų JAV bei Kyjivo sąjungininkes Europoje reaguoti į bet kokius išpuolius Ukrainoje.
Be to, plane skelbiama, kad Rusija vėl būtų priimta į Didžiojo septyneto (G-7) valstybių klubą, taip atkuriant G-8 formatą.
Rusija prie galingųjų valstybių klubo prisijungė 1997-aisiais, tačiau po 2014 metais įvykdytos Ukrainai priklausančio Krymo aneksijos buvo iš jo pašalinta.
Maskvai taip pat būtų sušvelnintos sankcijos, tačiau JAV pareigūnas tvirtina, kad šis planas vis dar yra darbinio lygmens.
28 punktų plane taip pat numatomos didelės Ukrainos, kuri anksčiau yra sakiusi, kad neatiduos Rusijai okupuotų teritorijų, nuolaidos.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė besitikintis artimiausiomis dienomis šį planą aptarti su Baltųjų rūmų šeimininku.
Ukrainiečių lyderis pridūrė, kad bet koks susitarimas turi užtikrinti orią taiką, gerbiančią ir ginančią Ukrainos suverenitetą.
Baltieji rūmai neigia pranešimus, esą šis planas sudarytas kartu su Maskva, ir priduria, kad JAV pasiuntinys Steve'as Witkoffas bei valstybės sekretorius Marco Rubio pastarąjį mėnesį „tyliai“ bendradarbiavo tiek su Ukraina, tiek su Rusija.
„Prezidentas pritaria šiam planui. Tai geras planas tiek Rusijai, tiek Ukrainai“, – žurnalistams sakė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt.
Plane teigiama, kad pats D. Trumpas pirmininkautų „taikos tarybai“, kuri prižiūrėtų paliaubas. Panašus mechanizmas numatytas ir JAV tarpininkautame taikos plane dėl Gazos Ruožo.
Teritorijų klausimas
Svarbiausios 28 punktų JAV taikos plano dalys atitinka ankstesnius Maskvos reikalavimus ir peržengia Ukrainos raudonas linijas.
Plane numatyta, kad Ukraina turėtų pasitraukti iš Luhansko ir Donecko sričių – fronto linijos pramoninės zonos, žinomos bendru pavadinimu Donbasas, kurį Ukraina vis dar iš dalies kontroliuoja.
Teigiama, kad šios dvi Ukrainos sritys, įskaitant prieš daugiau nei dešimtmetį Rusijos okupuotą Krymą, bus pripažintos de facto Rusijos teritorijomis, o Donbase būtų įsteigta demilitarizuota zona.
Plane nurodyta, kad beveik ketverius metus trunkančio karo nuniokotos Chersono ir Zaporižios sritys, kurias Rusija tvirtina aneksavusi, bus „įšaldytos palei kontaktinę liniją.“
Rusijos kariuomenė yra okupavusi maždaug penktadalį Ukrainos teritorijos, didžiąją dalį šių žemių nuniokojo kovos veiksmai.
„Patikimos saugumo garantijos“
Ukraina ne kartą yra teigusi, kad taikos atveju norėtų, jog jos teritorijoje būtų dislokuoti Europos taikdariai, tačiau, panašu, Rusijos nenoras tokioms pajėgoms galėtų būti įgyvendintas pagal JAV planą.
NATO sutiktų nedislokuoti karinių pajėgų Ukrainoje, o šalis negalėtų prisijungti prie Aljanso pagal savo konstituciją ir organizacijos įstatus.
Tuo tarpu Kyjivas turėtų sumažinti savo kariuomenės dydį maždaug per pusę – iki 600 tūkst. karių.
Mainais Ukraina gautų „patikimas saugumo garantijas“, teigiama JAV pateiktame plane, tačiau kol kas jos nėra detalizuojamos. Priduriama, kad taikos atveju kaimyninėje Lenkijoje būtų dislokuoti Europos naikintuvai.
Ukraina taip pat turėtų surengti rinkimus per 100 dienų. Tai dar vienas ne kartą kartotas Rusijos reikalavimas, kuriam pritaria ir D. Trumpas.
2025-ųjų pradžioje JAV lyderis V. Zelenskį pavadino „diktatoriumi be rinkimų“, tačiau vėliau pareiškė, kad Ukraina gali susigrąžinti visas Rusijos užgrobtas žemes ir pasisakė už naujas sankcijas Maskvai.
Po to, kai praėjusią savaitę Ukrainoje kilo korupcijos skandalas, Kyjivas išbraukė formuluotę dėl užsienio pagalbos audito ir ją pakeitė raginimu taikyti „visišką amnestiją“, AFP sakė aukštas JAV pareigūnas.
G-8 sugrįžimas?
Plane skelbiama, kad Rusija būtų „reintegruota į pasaulio ekonomiką“ ir jai būtų leista grįžti į G-8.
Teigiama, kad jei Rusija vėl užpultų Ukrainą, sankcijos jai būtų atnaujintos.
Tačiau plane Rusijai nenustatyta daug karinių apribojimų ir priduriama, kad tikimasi, jog Maskva nepradės karinių puolimų prieš kitas kaimynines šalis.
Taikos plano turinys sukėlė spėliones, kad Maskva aktyviai prisidėjo prie jo rengimo.
„Atrodo, kad rusai tai pasiūlė amerikiečiams, o jie su tuo sutiko“, – AFP nurodė vienas aukšto rango Ukrainos šaltinis.
Tačiau JAV pareigūnai tvirtina, kad prie plano rengimo dirbo abi kariaujančios valstybės. Ketvirtadienį V. Zelenskis surengė susitikimą su Pentagono delegacija Ukrainos sostinėje
Plano pristatymo laikas taip pat sukėlė daug klausimų. Jis pristatytas tuo metu, kai Kyjivą krečia korupcijos skandalas, Rusija tęsia savo puolimą ir, panašu, veržiasi gilyn į Ukrainą.
Rusija ketvirtadienį nurodė, kad vėl užėmė Kupjansko miestą – svarbų logistikos centrą Rytų Ukrainoje. Kyjivas šiuos Maskvos pranešimus griežtai neigia.