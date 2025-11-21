Vokietija: JAV pasiūlymai Ukrainai nėra tikras planas

„Mano nuomone, tai nėra tikras planas, o tiesiog temų sąrašas“, – žurnalistams Briuselyje sakė Johannas Wadephulas.
„Manau, kad tai yra derybų šalių užduotis.“
Kyjivo rėmėjai ES Vašingtono planą atmetė ir pareiškė, kas tokiam planui turi pritarti ir Kyjivas, ir Europa.
„Norime užtikrinti, kad Ukraina galėtų aptarti šiuos klausimus iš stiprios derybinės pozicijos“, – sakė Berlyno aukščiausiasis diplomatas.
„Būtent Ukraina nuspręs, kokius kompromisus ji priims, taip pat kaip ir Rusija savo vardu turės priimti atitinkamus sprendimus.“
Jis pridūrė, kad „mes čia nesame teisėjai, mes – Ukrainos gynėjai, nes Ukraina gina savo laisvę ir Europos laisvę“.
JAV prezidento Donaldo Trumpo remiamame 28 punktų plane numatyta, kad Ukraina turėtų atiduoti Rusijai didelę dalį rytinės teritorijos ir smarkiai sumažinti savo kariuomenės dydį.
Kijevas taip pat įsipareigotų niekada nestoti į NATO ir negautų Vakarų taikos palaikymo pajėgų, kurių taip prašė, nors Ukrainai apsaugoti Lenkijoje būtų dislokuoti Europos kariniai lėktuvai.
Tuo tarpu Rusija pagal planą būtų vėl priimta į G8 valstybių grupę, be to, būtų atšauktos jai nustatytos sankcijos.
Pasiūlyme numatyta, kad Kyjivui tektų padaryti didelių nuolaidų. Ukraina pirmiau atsisakė atiduoti bet kokias teritorijas, tačiau atrodo, kad dabar sutinka su daugeliu maksimalistinių reikalavimų, kuriuos Maskvos reiškia po 2022 m. pradėtos invazijos.