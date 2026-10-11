Žiniasklaida: JAV teisingumo departamentas tiria TV tinklus dėl Baltųjų rūmų boikoto

Praėjusį mėnesį D. Trumpas uždraudė CNN, „MS NOW“ ir „Politico“ patekti į Baltuosius rūmus, apkaltinęs juos skleidžiant „melagingas naujienas“ ir „prasimanymus bei melą“. Vėliau federalinis teisėjas šį sprendimą panaikino.
Tuo metu penki didžiausi JAV televizijos transliuotojai, solidarizuodamiesi su CNN, kelioms dienoms sustabdė bendrą Baltųjų rūmų įvykių filmavimą („pool“), kai vienas transliuotojas filmuoja visų televizijos kanalų vardu.
Tokį bendrą darbą organizuoja rotacijos principu sudaroma žurnalistų grupė, kuri lydi prezidentą ir dėl riboto vietų skaičiaus teikia informaciją kitoms žiniasklaidos priemonėms.
Teisingumo departamento pareigūnai penktadienį susisiekė su televizijos tinklais ir pareikalavo pateikti susirašinėjimą bei kitą medžiagą, susijusią su bendra Baltųjų rūmų televizijos žurnalistų grupe, pranešė „The New York Times“, remdamasis šešiais apie šiuos veiksmus informuotais asmenimis.
Teisingumo departamento atstovė Emily Covington NYT ir „The Washington Post“ pareiškė, kad penki televizijos tinklai – ABC, CBS, CNN, NBC ir „Fox News“ – „boikotavo Baltųjų rūmų renginių nušvietimą“.
„Grupiniai komercinių konkurentų boikotai gali pažeisti Shermano aktą“, – pareiškime rašė E. Covington, turėdama omenyje JAV antimonopolinį įstatymą.
„Antimonopolinis skyrius tiesiog atlieka tyrimą, siekdamas nustatyti, ar šios žiniasklaidos organizacijos nepažeidė antimonopolinių įstatymų.“
D. Trumpas jau seniai puola jį kritiškai nušviečiančią žiniasklaidą ir ne kartą vadino spaudą „liaudies priešu“.
Spaudos laisvės gynimo organizacijos „Reporters Committee for Freedom of the Press“ prezidentas Bruce'as D. Brownas pareiškė, kad Teisingumo departamento tyrimas „atrodo kaip pretekstas siekti gauti iš televizijos tinklų dokumentus apie tai, kaip jie nušviečia kasdienius Baltųjų rūmų įvykius tuo metu, kai galioja paties prezidento įvestas draudimas žiniasklaidai“.
„Žiniasklaidos organizacijų sprendimus dėl įvykių nušvietimo saugo Pirmoji Konstitucijos pataisa, o antimonopolinių įgaliojimų pasitelkimas [...] yra dar vienas, dar įžūlesnis mėginimas įbauginti žurnalistus“, – pareiškime sakė B. D. Brownas.
Ketvirtadienį CNN, „MS NOW“ ir „Politico“ atstovai dalyvavo teismo posėdyje Vašingtono centre, kur ragino federalinį teisėją pratęsti jiems suteiktą teisę patekti į Baltuosius rūmus.
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