Žiniasklaida: „Porsche“ planuoja nutraukti elektra varomo flagmano gamybą

Praėjusiais metais ši gamintoja paskelbė dėl mažesnės nei tikėtasi paklausos, prisidėjusios prie tokių vargų, kaip mažėjančios pardavimo apimtys Kinijoje bei slegiantys JAV muitai, atšauksianti didelę dalį savo planų elektromobilių atžvilgiu.
2019 m. pristatytas „Taycan“ turėjo akcentuoti šios Štutgarte įsikūrusios įmonių grupės siekį neapsiriboti vien vidaus degimo varikliais.
Tačiau pardavimų apimtys mažėjo: jei 2023 m. šių automobilių buvo parduota beveik 41 tūkst., tai pernai – vos 16 tūkst., o 2026 m. pirmąjį pusmetį – viso labo 6 tūkst. vienetų.
Vokietijos verslo savaitraštis „WirtschaftsWoche“ pranešė, kad personalo interesams atstovaujanti „Porsche“ darbuotojų taryba iš esmės susitarė su bendrovės vadovybe nutraukti modelio „Taycan“ gamybą.
„Bendrovė nusprendė iki 2030 m. palaipsniui jo atsisakyti“, – cituojant įmonės šaltinius rašoma žurnale.
„Porsche“ į naujienų agentūros AFP prašymą pateikti komentarą neatsakė.
„Taycan“ yra vienas iš dviejų šiuo metu parduodamų „Porsche“ visiškai elektrinių modelių. Kitas šios gamintojos elektromobilis – 2024 m. rinkai pristatytas miesto visureigis „Macan Electric“.
Visa Vokietijos automobilių pramonė, įskaitant tokias didžiąsias gamintojas kaip „Volkswagen“ ir „BMW“, taip pat jų tiekėjus, išgyvena krizę, susidurdama su silpna paklausa Europoje, nepastovia JAV prekybos politika, nedidele elektromobilių paklausa ir aršia konkurencija iš Kinijos.
Praėjusiais metais bendrovės „Porsche“ veiklos pelnas sumažėjo daugiau nei 90 procentų, todėl bendrovė paskelbė mažinsianti etatus.
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