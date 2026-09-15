 Žiniasklaida: sulaukęs 107-erių, mirė seniausias Holokaustą išgyvenęs žmogus Izraelyje

Žiniasklaida: sulaukęs 107-erių, mirė seniausias Holokaustą išgyvenęs žmogus Izraelyje

2026-09-15 01:53
Jūras Barauskas (DPA)

Sulaukęs 107 metų amžiaus, mirė seniausiu Holokaustą išgyvenusiu žmogumi Izraelyje laikytas Jehuda Aharonas Widawskis, pirmadienį pranešė Izraelio žiniasklaida ir Aušvico-Birkenau memorialas.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Žiniasklaida: sulaukęs 107-erių, mirė seniausias Holokaustą išgyvenęs žmogus Izraelyje</span>
Žiniasklaida: sulaukęs 107-erių, mirė seniausias Holokaustą išgyvenęs žmogus Izraelyje / D. Labučio / ELTOS nuotr.

Remiantis Aušvico-Birkenau memorialo ir keleto Izraelio žiniasklaidos priemonių duomenimis, 1919 m. Lenkijoje gimęs J. Widawskis mirė sekmadienį.

Užuojautą J. Widawskio šeimai pareiškė Izraelio prezidentas Izaokas Hercogas.

Teigiama, kad J. Widawskis, be kita ko, išgyveno Aušvico koncentracijos stovyklą. Didžioji dalis jo šeimos buvo nužudyta nacių valdymo laikotarpiu, o į Izraelį jis emigravo 1950 m.

Nuo 1978 m. jis dalyvavo atkuriant žydų kapus Lenkijoje. Be to, remiantis Aušvico-Birkenau memorialo pranešimu, jis padėjo identifikuoti ir pažymėti daugiau nei 3 tūkst. kapų.

Izraelio prezidentas platformoje „X“ rašė, kad J. Widawskio gyvenimas buvo „įspūdingas liudijimas apie gyvenimo, atminties ir atsinaujinimo pergalę“.

Holokausto metu naciai Europoje nužudė apie 6 milijonus žydų. Atitinkama valstybinė institucija balandžio mėnesį pranešė, kad Izraelyje vis dar gyvena apie 109 tūkst. Holokaustą išgyvenusių asmenų.

 
Šiame straipsnyje:
Jehuda Aharonas Widawskis
mirė Jehuda Aharonas Widawskis
seniausias Holokaustą išgyvenęs žmogus Izraelyje

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų