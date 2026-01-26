Žiniasklaida: Trumpo politika pakirto JAV sąjungininkų pasitikėjimą

Kaip rašo „Reuters“, tokie metodai daugeliu atvejų D. Trumpui yra naudingi, turint omenyje, kad jis įtariai žiūri į Vašingtono biurokratiją, o savo sprendimus nori įgyvendinti kuo skubiau. Tačiau staigūs pareiškimai ir dėl to kylantys netikėti pokyčiai gali padaryti nepataisomą žalą santykiams su pagrindiniais JAV sąjungininkais.
Kariniai veiksmai
Tokių centralizuotų – ir asmeninių – metodų keliamas pavojus tapo akivaizdus pastarosiomis savaitėmis, kai D. Trumpas ir jo administracijos pareigūnai duodami interviu ir socialiniuose tinkluose ne kartą užsiminė apie galimybę panaudoti jėgą Grenlandijoje. Šie komentarai sukėlė sumaištį ir nerimą Vašingtone bei JAV sąjungininkų gretose.
Anot naujienų agentūros „Reuters“, teisėkūros institucijų atstovai susisiekė su valstybės sekretoriumi Marco Rubio ir aukštais Baltųjų rūmų pareigūnais, išdėstė savo nuogąstavimus ir patarė administracijai nesiimti tolesnių veiksmų, pranešė vienas iš šaltinių. Kai kurie respublikonų įstatymų leidėjai taip pat pranešė administracijos atstovams, kad bijo apkaltos, kuri gali būti pradėta dėl bet kokio karinio įsiveržimo į Grenlandiją.
Nors, pasak dviejų administracijai artimų šaltinių, galimybė imtis karinių veiksmų niekada nebuvo rimtai svarstoma, Amerikos verslumo instituto darbuotoja Kori Schake, savu laiku dirbusi Pentagone ir Baltuosiuose rūmuose, pareiškė, kad grėsmė, jog D. Trumpas gali užimti Grenlandiją jėga, niekur nedingo.
„Trumpas yra toks nenuoseklus su savo grasinimais, kad neįmanoma garantuoti, jog jis to nepadarys dar kartą. Dėl jo Jungtinės Valstijos tapo nepatikimos mūsų artimiausių draugų akyse“, – teigė ji.
Centralizuoti sprendimai
Savo antrosios kadencijos metu D. Trumpas nuolat siekia centralizuoti užsienio politikos sprendimus, pasitelkdamas jam ištikimus padėjėjus ir faktiškai atsisakydamas bet kokios ekspertų pagalbos.
Tai keletą kartų įvyko ir derybų dėl Rusijos karo Ukrainoje nutraukimo metu. Kalbant konkrečiai, po rudenį surengtų specialiojo D. Trumpo pasiuntinio Steve‘o Whitcoffo, žento Jaredo Kushnerio ir Rusijos pasiuntinio Kirilo Dmitrievijo susitikimų buvo parengtas 28 punktų planas karui nutraukti.
Tuo tarpu daugelis aukštų pareigūnų iš JAV Valstybės departamento ir Nacionalinio saugumo tarybos, kurie paprastai turėtų žinoti apie tokį planą, apie šį procesą informuoti nebuvo, pranešė šaltiniai.
„Prezidento Trumpo administracijoje vyrauja glaudaus bendradarbiavimo atmosfera, joje dirba savo darbui atsidavę valstybės tarnautojai, kurie sąžiningai įgyvendina pagrindinius prioritetus. Tačiau yra ir anoniminiai šaltiniai, kurie skundžiasi žiniasklaidai ir akivaizdžiai neturi nei sveiko proto, nei charakterio, reikalingų prezidento Trumpo programos įgyvendinimui“, – komentuodamas šią informaciją pareiškė vienas Valstybės departamento atstovas.
