Žmonių pyktis gali peraugti į prekių boikotą

Ypač Danijoje konfliktas dėl Grenlandijos kai kuriais atvejais skatina JAV maisto produktų boikotą.
Programėlės padeda danams išvengti produktų iš Jungtinių Valstijų. Viena iš tokių yra „UdenUSA“ (be JAV). Ji siūlo alternatyvas, kurias vartotojai gali rinktis norėdami paremti Europos įmones.
Regis, ši idėja populiarėja: ketvirtadienį „UdenUSA“ užėmė pirmąją vietą Danijos programėlių parduotuvės dažniausiai atsisiunčiamų nemokamų programėlių sąraše. Trečioje vietoje buvo kita programėlė, padedanti vartotojams vengti JAV produktų.
Kaimynėje Vokietijoje tiesioginis poveikis yra mažesnis, tačiau tai irgi rūpi daugeliui žmonių.
„Kai kurie tikrai svarstys, kokių priemonių gali imtis, kad išvengtų amerikietiškų produktų“, – sakė Niurnbergo rinkos sprendimų instituto direktorė Katharina Gangl.
Lemiamas veiksnys bus tai, ar atsiras socialinis judėjimas, konkrečiai nusitaikęs į D. Trumpą remiančias vartojimo prekes ar įmones. Akivaizdu, kad boikotas būtų nukreiptas į „Apple“ produktus, „Amazon“ ar „Facebook“. Pasak K. Gangl, tai galėtų paveikti ir „McDonald's“.
Tai taptų realistiška, jei padėtis toliau būtų eskaluojama. Tokiu atveju raginimas nepirkti iš „Amazon“, o pirkti iš Vokietijos mažmenininkės „Otto“ internetinio katalogo galėtų būti sėkmingas, sakė ji.
„Pasipiktinimas, o kai kuriais atvejais ir pasibjaurėjimas, akivaizdžiai juntami tarp gyventojų“, – sakė Ralfas Deckersas iš Kelno mažmeninės prekybos tyrimų instituto IFH. Antiamerikietiškas nusistatymas Vokietijoje tradiciškai plačiai paplitęs.
Vis dėlto galimo eskalavimo atveju vengimo elgesys būtų pastebimas tik pavieniais atvejais ir trumpą laiką, sakė ekspertas R. Deckersas, „nes daugelis žmonių nenori atsisakyti nusistovėjusių vartojimo įpročių“.
Pramonės atstovai atkreipia dėmesį ir į kitus veiksnius. Daugelis žinomų JAV produktų, tokių kaip „Coca-Cola“, „M&M's“, bulvių traškučiai „Pringles“ ir dribsniai „Kellogg's“ gaminami Europoje.
Vartotojai taip pat dažnai nežino, kurie prekių ženklai priklauso JAV įmonėms. Nuolaidų kampanijos irgi daro įtaką pirkimo elgesiui.
„Boikoto programėlių naudojimas neturės didelės įtakos Amerikos produktų pardavimo rodikliams“, – mano vartotojų tyrėjas Ole Kelmas iš Heinricho Heine‘s universiteto Diuseldorfe.
Vis dėlto daugelis korporacijų baiminasi žalos savo įvaizdžiui, galinčios atsirasti dėl raginimų boikotuoti ar susijusio žiniasklaidos dėmesio. Danijoje jau praėjusiais metais būta iniciatyvų pasipriešinti D. Trumpo prekybos politikai. Pavyzdžiui, Danijos prekybos centrai Europos gamintojų prekes žymėjo žvaigždute ant kainų etiketės.
Daugelis žmonių stebi naujienas ir dėl ko nors supyksta, šiuo atveju – dėl mūsų ir Grenlandijos.
„UdenUSA“ idėja taip pat kilo jauniems kūrėjams praėjusiais metais, kai D. Trumpas pirmą kartą rimtai pagrasino užgrobti Grenlandiją.
„Pastebėjome, kad daugelis žmonių mano, jog svarbu vengti maisto produktų iš JAV“, – sakė programėlės kūrėjas Jonas Pipperis, bet pridūrė, kad ne visada lengva juos atpažinti prekybos centre, todėl ir kilo noras suteikti danams tokį įrankį. Programėlė buvo paleista prieš kelias dienas.
Daugeliui vartotojų sąmoningas sprendimas vengti amerikietiško maisto yra būdas išlieti savo pyktį, Danijos radijui sakė Pelle Guldborgas Hansenas iš Roskildės universiteto. „Daugelis žmonių stebi naujienas ir dėl ko nors supyksta, šiuo atveju – dėl mūsų ir Grenlandijos“, – sakė elgesio mokslininkas.
Protestų banga paskatino 2025 m. Danijoje sukurti feisbuko grupę „Boikotuokit prekes iš JAV“. Joje danai dalijasi mintimis, kaip geriausiai išvengti JAV produktų. Grupė dabar turi daugiau nei 110 tūkst. narių. Kad būtų aiškiau, Danijoje gyvena maždaug 6 mln. gyventojų.
