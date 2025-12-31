12-metis mirė tragiškomis aplinkybėmis: bandė atkurti sceną iš populiaraus serialo

Dvylikametis Sebastianas Cizmanas birželio 27 d. buvo rastas savo namuose Glasshoughtone, Vakarų Jorkšyre (Anglija). Berniuką aptiko jo pusbrolis.
Manoma, kad S. Cizmanas imitavo iššūkį, kuris siejamas su daugybe vaikų mirčių visame pasaulyje.
Nepaisant paramedikų pastangų jį gaivinti, ligoninėje buvo konstatuota 12-mečio mirtis.
Tyrimo metu paaiškėjo, kad policija jo telefone rado distopinio serialo „Kalmarų žaidimas“ personažo nuotrauką.
Mirties dieną 12-metis nuotrauka dalijosi susirašinėjimo programėlės „WhatsApp“ grupėje.
Policijos manymu, jo mirtis galėjo būti pražūtingas bandymo atkurti tai, ką jis matė minėtame seriale.
Visgi tyrimo metu neaptikta jokių įrodymų, kad jis domėtųsi pavojingais iššūkiai „TikTok“ platformoje, tačiau žinoma, kad berniukas žiūrėjo „Kalmaro žaidimą“, o „YouTube“ ieškojo pirmosios pagalbos vaizdo įrašo apie tai, ką daryti dūstant.
Berniuko šeima teigė anksčiau su juo kalbėję apie internetinių iššūkių keliamus pavojus ir dvylikametis juos patikino, kad jų nebandys.
Vaiko mirties tyrimą atlikęs detektyvas seržantas Paulas Baylissas teismo posėdžio metu teigė, kad S. Cizmano susidomėjimas „Kalmaro žaidimu“ ir telefone rastas vaizdas bei jo „pokštininko prigimtis“ leidžia manyti, kad tai galėjo lemti tragišką jo mirtį.
Koronerio padėjėjas Johnas Hobsonas padarė išvadą, kad berniukas mirė nelaimingo atsitikimo metu.
