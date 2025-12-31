 12-metis mirė tragiškomis aplinkybėmis: bandė atkurti sceną iš populiaraus serialo

12-metis mirė tragiškomis aplinkybėmis: bandė atkurti sceną iš populiaraus serialo

2025-12-31 16:39 klaipeda.diena.lt inf.

12-metis moksleivis mirė tragiškomis aplinkybėmis, bandydamas atkurti sceną iš populiaraus korėjiečių serialo „Kalmaro žaidimas“ (angl. „Squid Game“), rašo „The Sun“.

12-metis mirė tragiškomis aplinkybėmis: bandė atkurti sceną iš populiaraus serialo
12-metis mirė tragiškomis aplinkybėmis: bandė atkurti sceną iš populiaraus serialo / Asociatyvi Freepik.com, Scanpix nuotr.

Dvylikametis Sebastianas Cizmanas birželio 27 d. buvo rastas savo namuose Glasshoughtone, Vakarų Jorkšyre (Anglija). Berniuką aptiko jo pusbrolis.

Manoma, kad S. Cizmanas imitavo iššūkį, kuris siejamas su daugybe vaikų mirčių visame pasaulyje.

Nepaisant paramedikų pastangų jį gaivinti, ligoninėje buvo konstatuota 12-mečio mirtis.

Tyrimo metu paaiškėjo, kad policija jo telefone rado distopinio serialo „Kalmarų žaidimas“ personažo nuotrauką.

Mirties dieną 12-metis nuotrauka dalijosi susirašinėjimo programėlės „WhatsApp“ grupėje.

Policijos manymu, jo mirtis galėjo būti pražūtingas bandymo atkurti tai, ką jis matė minėtame seriale.

Visgi tyrimo metu neaptikta jokių įrodymų, kad jis domėtųsi pavojingais iššūkiai „TikTok“ platformoje, tačiau žinoma, kad berniukas žiūrėjo „Kalmaro žaidimą“, o „YouTube“ ieškojo pirmosios pagalbos vaizdo įrašo apie tai, ką daryti dūstant. 

Berniuko šeima teigė anksčiau su juo kalbėję apie internetinių iššūkių keliamus pavojus ir dvylikametis juos patikino, kad jų nebandys.

Vaiko mirties tyrimą atlikęs detektyvas seržantas Paulas Baylissas teismo posėdžio metu teigė, kad S. Cizmano susidomėjimas „Kalmaro žaidimu“ ir telefone rastas vaizdas bei jo „pokštininko prigimtis“ leidžia manyti, kad tai galėjo lemti tragišką jo mirtį.

Koronerio padėjėjas Johnas Hobsonas padarė išvadą, kad berniukas mirė nelaimingo atsitikimo metu.

Šiame straipsnyje:
dvylikametis
Sebastianas Cizmanas
mirė
Kalmaro žaidimas
iššūkis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Nuomonė
Matyt, pasikorė...
0
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų