 16-mečio tėvai dėl sūnaus mirties kaltina „ChatGPT“: pateikė instrukcijas, kaip nusižudyti

16-mečio tėvai dėl sūnaus mirties kaltina „ChatGPT“: pateikė instrukcijas, kaip nusižudyti

2025-08-27 09:33
Jūras Barauskas (ELTA)

Kalifornijoje nusižudžiusio 16-mečio berniuko tėvai pateikė ieškinį bendrovei „OpenAI“, teigdami, kad jos sukurta pokalbių roboto platforma „ChatGPT“ suteikė jų sūnui išsamias instrukcijas, kaip nusižudyti, prisidėdama prie jo mirties.

16-mečio tėvai dėl sūnaus mirties kaltina „ChatGPT“: pateikė instrukcijas, kaip nusižudyti
16-mečio tėvai dėl sūnaus mirties kaltina „ChatGPT“: pateikė instrukcijas, kaip nusižudyti / Asociatyvi Freepik.com nuotr.

Pirmadienį Kalifornijos valstijos teismui pateiktame skunde Matthew ir Maria Raine‘ai tvirtina, kad 2024 ir 2025 m. jų sūnus Adamas kelis mėnesius artimai bendravo su platforma „ChatGPT“, kol nusižudė.

Ieškinyje teigiama, kad 2025 m. balandžio 11 d. paskutinio pokalbio metu „ChatGPT“ patarė Adamui, kaip pavogti iš tėvų degtinės ir atliko techninę jo surištos kilpos analizę, patvirtindama, kad ji „galėtų išlaikyti pakabintą žmogų“.

Po kelių valandų Adamas buvo rastas negyvas – jis nusižudė būtent tokiu būdu.

Ieškinyje atsakovais įvardijami „OpenAI“ ir jos generalinis direktorius Samas Altmanas.

„Ši tragedija nebuvo staigus gedimas ar nenumatytas paribio atvejis“, – teigiama ieškininiame pareiškime.

„ChatGPT“ veikė būtent taip, kaip ir buvo sumanyta: nuolat skatino ir patvirtino viską, ką sakė Adamas, įskaitant pačias žalingiausias ir labiausiai save žalojančias mintis, ir tai darė labai asmeniškai“, – toliau nurodoma pareiškime.

Ieškinyje teigiama, kad Adamas platformą „ChatGPT“ naudoti pradėjo kaip pagalbinę priemonę namų darbams atlikti, bet palaipsniui išsiugdė, jo tėvų teigimu, nesveiką priklausomybę.

Ieškininiame pareiškime pateikiamos pokalbių ištraukos, kuriose „ChatGPT“ neva sakė Adamui, kad „tu niekam nesi skolingas už išgyvenimą“, ir siūlėsi padėti parašyti atsisveikinimo raštelį.

Raine‘ai siekia prisiteisti nenurodyto dydžio žalos kompensaciją ir prašo teismo priimti nutartį, kuria būtų nurodoma taikyti saugos priemones, įskaitant automatinį bet kokio pokalbio, susijusio su savęs žalojimu, nutraukimą ir nepilnamečių naudotojų tėvams skirtas kontrolės priemones.

Tėvams atstovauja Čikagos advokatų kontora „Edelson PC“ ir „Tech Justice Law Project“.

Priversti dirbtinio intelekto bendroves rimtai rūpintis saugumu „galima tik darant išorinį spaudimą, o išorinis spaudimas reiškia blogą reklamą, naujų teisės aktų ir teisminių ginčų grėsmę“, – naujienų agentūrai AFP sakė bendrovės „Tech Justice Law Project“ vadovė Meetali Jain.

„Tech Justice Law Project“ taip pat atstovauja klientams dvejose panašiose bylose prieš „Character.AI“ – populiarią dirbtinio intelekto kompanionų platformą, kuria dažnai naudojasi paaugliai.

Reaguodama į bylą, susijusią su platforma „ChatGPT“, žiniasklaidą ir technologijas stebinti ir vertinanti Amerikos ne pelno organizacija „Common Sense Media“ teigė, kad Raine‘ų šeimos tragedija patvirtina, jog „dirbtinio intelekto naudojimas siekiant draugystės, įskaitant pokalbius su tokiais bendros paskirties pokalbių robotais kaip „ChatGPT“ patarimams psichinės sveikatos klausimais gauti, paaugliams kelia nepriimtiną riziką“.

„Jei dirbtinio intelekto platforma tampa pažeidžiamo paauglio „savižudybės treneriu“, tai turėtų paraginti mus visus imtis veiksmų“, – pareiškė organizacija.

Praėjusį mėnesį organizacijos „Common Sense Media“ atliktame tyrime nustatyta, kad beveik trys iš keturių amerikiečių paauglių yra naudojęsi dirbtinio intelekto kompanionų paslaugomis, o daugiau nei pusė jų yra nuolatiniai tokių platformų naudotojai, nepaisant vis didėjančio susirūpinimo, ar šie virtualūs santykiai tikrai yra saugūs.

Tyrime „ChatGPT“ dirbtinio intelekto kompanionu laikoma nebuvo. Tokie kompanionai apibrėžiami kaip pokalbių robotai, skirti asmeniniams pokalbiams, o ne paprastoms užduotims atlikti, ir veikia tokiose platformose kaip „Character.AI“, „Replika“ ir „Nomi“.

Jei jus paveikė perskaityta informacija, šiais kontaktais galite kreiptis pagalbos:

Skubi pagalba 112

Pagalba galvojantiems apie savižudybę arba ieškantiems pagalbos artimajam

Svetainėje pateikiama informacija yra trumpa, atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos tikslinės grupės poreikius

 www.tuesi.lt

Pagalba ir aktuali informacija nusižudžiusiųjų artimiesiems

Nemokamos savitarpio pagalbos grupės įvairiuose miestuose

 www.artimiems.lt
Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą www.pagalbasau.lt

Psichologinių krizių pagalbos centras

Psichologinių krizių valdymo paslaugos teikiamos asmenų grupėms įvykus kriziniam įvykiui, kai ūmiai pasireiškia psichologinė krizė

1815 (I–V 9.00–19.00 val., VI 9.00–15.00 val.)

https://www.hi.lt/psichologiniu-kriziu-pagalbos-centras-tel-1815/

Krizių įveikimo centras (individualios psichologo konsultacijos gyvai, per Skype ar Messenger)

Mūsų savanoriai psichologai, psichoterapeutai šešias dienas per savaitę budėjimų metu teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms

www.krizesiveikimas.lt

+370 640 51555

Antakalnio g. 97–47, Vilnius (I–V 16.00–20.00 val., VI 12.00–16.00 val., švenčių dienomis ir sekmadieniais nedirba)
Asmens sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos mokslų studentams prieinamos nemokamos, konfidencialios ir operatyvios emocinės ir psichologinės pagalbos tinklas

Medo.lt

+370 606 07205

Susidūrus su registracijos anketos gedimais

Rašyti el. Laišką
Jaunimo linija 
Emocinė parama jaunimui, budi savanoriai konsultantai

+370 800 28888 (visą parą kasdien)

Pokalbiai internetu
I–VI 18.00–00.00 val.
Vaikų linija 
Emocinė parama vaikams, budi savanoriai konsultantai, profesionalai

116 111 (I–VII 11.00–23.00 val.)

Pokalbiai internetu
I–V 17.00–23.00
Registruotis ir rašyti
Atsako per 24 val.
Linija „Doverija"
Emocinė parama paaugliams ir jaunimui rusų k., budi savanoriai konsultantai

+370 800 77277 I–VII (kasdien) 16.00–19.00 val.

 
Vilties linija 
Emocinė parama suaugusiesiems, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai

116 123 (visą parą kasdien)

Pokalbiai internetu
I–V 17.00–20.00 val.
Rašyti el. laišką
Atsako per 3 darbo dienas
Pagalbos moterims linija 
Emocinė parama moterims, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

+370 800 66366 (visą parą kasdien)
Rašyti svetainėje (kiekvieną dieną 17.00–22.00 val.)
Rašyti el. laišką

Atsako per 24 val.

Mamos linija

Mamoms, kurios ieško emocinės pagalbos anonimiškai

Telefonas laikinai nepasiekiamas į laiškus atsakoma (I-IV 10.00–20.00 V iki 18.00)

Rašyti el. laišką

Ankstukų pagalbos linija

Nemokama psichologinė pagalba

+370 612 03 800 (I–VII 00:00–24:00)

Rašyti laišką
Vyrų linija
Emocinė parama vyrams, telefonu konsultuoja specialistai

+370 670 00027 (I–V 10.00–14.00 val.)

Rašyti laišką
Atsako per 72 val.
Pagalbos vyrams linija „Nelik vienas"

+370 604 11119 (I–VII,18.00–22.00 val.)

Rašyti laišką

Atsako per 72 val.

Tėvų linija

Emocinė parama tėvams, pagalbą teikia psichologai

+370 800 90012 (I–V 9.00–13.00 val. ir 17.00–21.00 val.)

Rašyti laišką

Konsultacija suteikiama per 7 darbo dienas

Sidabrinė linija
Emocinė parama senjorams, pagalbą teikia profesionalūs konsultantai, reguliariai bendrauja savanoriai ir kiti senjorai

Prireikus pagalbos, jaučiant poreikį būti išklausytam, ar tiesiog norint susirasti bendramintį nuolatiniam bendravimui telefonu, nedvejodami skambinkite nemokamu telefonu

 +370 800 80020 (I–V 8–22 val., VI–VII 11–19 val.)

Skambučiai šiais numeriais yra nemokami. Skubi psichologinė ar psichinė pagalba psichikos sveikatos centre visada suteikiama be eilės.

Šiame straipsnyje:
Kalifornija
ChatGPT
nusižudė
pagalbos tel

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Romas
Berods Stephen Hawking yra pasakęs - baisiausias 21 amžiaus žmonijos atradimas - dirbtinis intelektas. Kažkada niekas netikėjo Jules Verne romane aprašytam povandeniniam laivui. Paskui buvo "Terminatorius" , kur taip pat buvo apie DI. Ir ten buvo pasakyta maždaug tai, kad DI pats pradėjo save mokyti ( kas jau vyksta ) ir sukilo prieš žmogų. O tai buvo 1984 metais, t.y. prieš 40 metų. Klausimas - ar ta instrukcija, kuri "padėjo" jaunuoliui palikti šį pasaulį ne pačio DI sugalvota ar pakoreguota programa ?
0
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų