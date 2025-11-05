16-metės išžaginimo byla: teismo sprendimas šokiravo visuomenę

Pabėgėlis iš Eritrėjos pernai tunelyje užpuolė ir išžagino 16-metę. Švedijos teismas jam skyrė trejų metų kalėjimo bausmę ir įpareigojo sumokėti apie 20 tūkstančių eurų.
Auką ir jos artimuosius sukrėtė teisėjų išvada – esą nusikaltimo trukmė ir pobūdis neatitinka kriterijų, pagal kuriuos pabėgėlis galėtų būti deportuotas.
„Kaip apskritai galima vertinti išprievartavimą – ar jis rimtas, ar ne? Man tai visiškai nesuvokiama. Ir mano dukra šokiruota išgirdusi tokį dalyką“, – kalbėjo nukentėjusiosios tėvas Johanas.
„Norėjau apie tai kalbėti viešai, kad padėčiau kitoms merginoms. Parodyti, kad nereikia gėdytis. Parodyti, kad tai nėra aukos kaltė ir kad tai pasitaiko labai dažnai“, – dalijosi nukentėjusioji Meya.
Pagal Švedijos įstatymus, deportacija leidžiama tik tuo atveju, jei nusikaltimas laikomas itin sunkiu ir kelia grėsmę visuomenės saugumui.
„Manau, kad tai labai maža bausmė už išžaginimą. Ji turėjo būti ilgesnė – daug daugiau metų. Patirti tokį dalyką tampa trauma, kuri truks visą gyvenimą“, – sakė M. Meya.
Byla sulaukė ir tarptautinio dėmesio – įrašais, kuriuose kalbama apie šlubuojančią Švedijos teisingumo sistemą, pasidalijo ir milijardierius Elonas Muskas.
Į teismo sprendimą sureagavo ir Donaldas Trumpas jaunesnysis – jis pareiškė: „Kas, po galais, vyksta šiame pasaulyje?“
Tuo tarpu Švedijos premjeras žada pertvarkas.
„Yra nemažai teisės aktų, kuriuos reikėtų pakeisti. Mes iškelsime šį klausimą aukščiausiu lygiu. Manome, kad būtina pakeisti taisykles, kad žmonės, padarę sunkius nusikaltimus, galėtų būti deportuoti, net jei jie čia atvyko kaip pabėgėliai“, – teigė Švedijos premjeras Ulfas Kristerssonas.
Skelbiama, kad šių metų liepą taip pat pabėgėlis iš Eritrėjos, kuriam pateikti net 196 kaltinimai, išvengė deportacijos iš Švedijos. Dar anksčiau keturiems pabėgėliams, nuteistiems dėl grupinio išžaginimo, taip pat leista likti šalyje.
