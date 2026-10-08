6-metis mokykloje išsitraukė ginklą ir šovė į mokytoją: man nerūpi, jei sėsiu į kalėjimą, k**e

Į Richnecko pradinę mokyklą Niuport Niuse pareigūnai skubėjo 2023 m. sausio 6 d., rašo „New York Post“.
Vaizdo įraše matyti pirmokas, įvardijamas tik kaip J. T., sėdintis ant skaitymo specialistės Amy Kovac, kuri po šaudynių įbėgo į klasę ir sulaikė berniuką, kelių.
Atvykusiems pareigūnams berniukas grasino, keikėsi, rodo pareigūno Briano Torrezo kūno kameros vaizdo įrašas, kurį gavo JAV žiniasklaida.
Vaizdo įrašas buvo nufilmuotas po to, kai J. T. šovė į savo mokytoją Abby Zwerner šešiolikos pirmokų akivaizdoje.
„Jūs abu norite manęs po velnių, k**e?“ – į pareigūnus kreipėsi 6-metis.
A. Kovac vaizdo įraše jam liepė liautis.
„Eik tu velniop, k**e“, – A. Kovac atsakė J. T.
Vaizdo įraše matyti, kaip policija ant grindų randa pistoletą.
„Anksčiau [direktoriaus pavaduotojui] sakiau, kad jau buvo tuo grasinama“, – A. Kovac atskleidė pareigūnams.
„Tas n****s pernai išėjo į pensiją“, – tada rėžė J. T., nors neaišku, ką jis turi omenyje.
A. Kovac pasakojo, kad paskambino skubiosios pagalbos numeriu išgirdusi šūvį, o įbėgusi į klasę ji pamatė kraujuojančią mokytoją.
„Eik velniop, k**e“, – vėl ištarė J. T., parodydamas vidurinį pirštą skaitymo specialistei.
J. T. pareigūnams tada prisipažino, kad pavogė ginklą iš mamos.
„Jei nori manęs, ateik ir pasiimk, k**e. Man nerūpi, jei iškviesi pastiprinimą. Man nerūpi, jei sėsiu į kalėjimą, k**e“, – sakė berniukas pareigūnui, A. Kovac bandant jį nuraminti.
„Žinome, kad moki tą kalbą, ir tu žinai, kad tai nepadoru. Ponia Kovac tuo nepatenkinta“, – berniuką subarė A. Kovac.
Kaip vėliau paliudijo A. Kovac, J. T. tada trenkė jai į veidą.
Teismo dokumentuose nurodoma, kad berniukas tą rytą iš mamos rankinės paėmė ginklą ir įsidėjo jį į kuprinę.
Per popietines skaitymo pamokas J. T. iš striukės kišenės išsitraukė pistoletą ir iš maždaug 3 metrų atstumo paleido vieną šūvį į A. Zwerner, pataikydamas į ranką ir krūtinę.
A. Zwerner, kuri per šaudymą buvo sunkiai sužeista, po civilinio teismo proceso jai buvo priteista 10 mln. JAV dolerių.
J. T. motina, 29-erių Deja Nicole Taylor, buvo pasiųsta į valstijos kalėjimą už vaiko nepriežiūrą ir federaliniame kalėjime kalėjo už tai, kad melavo apie narkotikų vartojimą, kai pirko ginklą.
J. T., kuriam dabar 9 ar 10 metų, gyvena savo prosenelio globoje.
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