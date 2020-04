Afganistane nežinomas užpuolikas nušovė šešis amerikiečių bazėje dirbusius afganus

Dar trys bazės darbuotojai afganai buvo sužeisti.

Devyni afganistaniečiai buvo užpulti ketvirtadienį vėlai vakare, kai iš Bagramo oro pajėgų bazės vyko namo. Maždaug už puskilometrio nuo bazės juos apšaudė motociklu privažiavęs užpuolikas, sakė Parvano provincijos gubernatoriaus atstovė spaudai Wahida Shahkar (Vahida Šachar).

Ji pridūrė, kad užpuolikas paspruko.

Talibano atstovas Zabihullah Mujahidas (Zabihula Mudžahidas) sakė, kad jo judėjimas su šiuo išpuoliu nesusijęs.

Afganistano rytiniuose rajonuose aktyviai veikia džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) atšaka. Balandžio 9 dieną IS prisiėmė atsakomybę už ataką, per kurią iš transporto priemonės į Bagramo oro pajėgų bazę buvo paleistos penkios raketos. Per šią ataką žmonės nenukentėjo.

W. Shahkar sakė, kad Afganistano saugumo pajėgos pradėjo ketvirtadienio išpuolio tyrimą ir kaltininko paiešką. Apšaudyti afganai bazėje dirbo valytojais.

Afganistano vyriausybė ir Talibanas pradėjo apsikeitimo kaliniais procesą pagal vasario pabaigoje Dohoje Vašingtono ir talibų pasirašytą taikos susitarimą.

Susitarime numatyta, kad Afganistano vyriausybė, kuri nėra šios sutarties signatarė, paleis į laisvę 5 tūkst. talibų kalinių, o sukilėliai – tūkstantį nelaisvėje laikomų vyriausybės pajėgų narių.