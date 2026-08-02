Aiškėja, kas galėjo būti išpuolio Maskvos restorane taikinys

A. Čiaiko šių metų gegužę buvo paskirtas vadovauti Rusijos oro ir kosmoso pajėgoms.
Rusijos pareigūnai patvirtino, kad šeštadienį maždaug 20 val. prabangiame Maskvos restorane nugriaudėjęs sprogimas, per kurį žuvo trys žmonės, o dar 21 buvo sužeistas, yra tiriamas kaip teroro aktas.
„Maskvos Kudrino aikštėje esančiame restorane sprogo savadarbis sprogstamasis užtaisas, pražudydamas tris žmones“, – pranešė Rusijos nacionalinis kovos su terorizmu komitetas.
Komitetas pridūrė, kad trys žuvusieji yra užtaisą į restoraną įnešusi moteris, ją sustabdęs apsaugos darbuotojas ir vienas klientas.
Socialiniuose tinkluose pasirodė nepatvirtintų pranešimų, kad tarp renginio svečių buvo aukšto rango Rusijos kariuomenės karininkų ir kad kai kurie jų buvo sunkiai sužeisti.
A. Čiaiko kaltinamas karo nusikaltimais Ukrainoje. Per pirminę invaziją 2022 metais jis vadovavo Rusijos pajėgų Rytų grupei, kuri kaltinama masinėmis žudynėmis, kankinimais ir kitais žiaurumais, įskaitant liūdnai pagarsėjusias civilių žudynes Bučos mieste netoli Kyjivo.
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