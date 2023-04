Alabamos policija suėmė 2 asmenis dėl šaudymo gimtadienio vakarėlyje

Tai pranešta per pirmąją policijos spaudos konferenciją nuo sekmadienio.

Šis tragiškas įvykis šeštadienį sukrėtė 3 200 gyventojų turinčio miestelio bendruomenę. Be keturių žuvusių jaunuolių, dar 32 buvo sužeisti, kai kurie iš jų – sunkiai.

Šaudymo incidentas kilo per Alexis Dowdell (Aleksis Daudel) gimtadienio vakarėlį, vykusį šokių studijoje, esančioje netoli miesto teismo aikštės. Liudininkai teigė, kad keli žmonės pradėjo šaudyti, praėjus kuriam laikui po to, kai A. Dowdell motina sustabdė šventę ir paprašė žmonių su ginklais išeiti.

Gimtadienį šventusios šešiolikmetės brolis Philstaviousas „Philas“ Dowdellas (Filstaviusas „Filas“ Daudelas) mirė ant sesers rankų. Jis ir kita auka buvo vidurinės mokyklos abiturientai, todėl šeimoms teko planuoti laidotuves, o ne išleistuves. Be jų žuvo dar du jauni vaikinai.

Alabamos teisėsaugos agentūra pranešė tik tiek, kad buvo rasta šovinių tūtelių iš pistoletų, ir pažymėjo, kad nėra įrodymų, jog buvo panaudotas galingas šautuvas. Tyrėjai ne kartą prašė visuomenės suteikti informacijos, įskaitant vaizdo įrašus.

Be Philo Dowdello, kuris buvo įstojęs į Džeksonvilio valstybinį universitetą, žuvo 17-metė Shaunkivia Nicole „KeKe“ Smith (Šaunkivija Nikolė „KeKe“ Smit), 19-metė Marsiah Emmanuel „Siah“ Collins (Marsija Emaniuel „Sia“ Kolins) ir 23 metų Corbinas Dahmontrey Holstonas (Korbinas Damotrėjus Holstonas).

C. D. Holstonas nuvyko į vakarėlį, kad įsitikintų, ar viskas gerai jo jaunesniajam šeimos nariui, sakė C. D. Holstono motina Janett Heard (Dženet Herd) portalui AL.com. Giminaičiai naujienų portalui pasakojo, kad šaudymo incidentas prasidėjo netrukus po to, kai C. D. Holstonas atvyko, ir kad jis nuvedė savo jaunesnį giminaitį į saugią vietą.

JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centro duomenimis, 2020-aisiais Alabama buvo penkta pagal mirčių nuo šaunamųjų ginklų skaičių šalyje.