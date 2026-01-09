Alepe paskelbtos paliaubos

Šis smurto protrūkis, nusinešęs mažiausiai 21 gyvybę, yra didžiausias nuo tada, kai prieš kiek daugiau nei metus į valdžią atėjo islamistai.
Sirijos vyriausybės pajėgos antrajame pagal dydį šalies mieste nuo antradienio kovoja su JAV remiamomis, kurdų vadovaujamomis Sirijos demokratinėmis pajėgomis (SDF).
Abi pusės kaltina viena kitą pradėjus kautynes, kurios vyksta joms stengiantis įgyvendinti susitarimą dėl kurdų administracijos ir kariuomenės prijungimo prie naujosios šalies vyriausybės.
SDF kontroliuoja didelius naftos turtingus Sirijos šiaurės ir šiaurės rytinius plotus ir buvo labai svarbi 2019-aisiais sutriuškinant „Islamo valstybės“ (IS) grupuotę Sirijoje.
„Siekdama užkirsti kelią bet kokiam naujam kariniam eskalavimui gyvenamuosiuose rajonuose, Gynybos ministerija skelbia (...) paliaubas Alepo Šeich Maksudo, Ašrafijos ir Bani Zeido rajonų apylinkėse, įsigaliojančias nuo 3 val. (vietos ir Lietuvos) laiku“, – rašoma Gynybos ministerijos pranešime.
Kurdų kovotojams buvo duota laiko palikti šias teritorijas iki penktadienio 9 val. vietos (ir Lietuvos) laiku.
Tikslas – kad dėl kovų perkelti civiliai galėtų „sugrįžti ir atnaujinti normalų gyvenimą saugumo ir stabilumo aplinkoje“, pridūrė ministerija.
Alepo gubernatorius Azzamas Algharibas oficialiai naujienų agentūrai SANA sakė, kad apžiūrėjo saugumo priemones Ašrafijos rajone.
Kurdų pajėgos kol kas nekomentavo vyriausybės pareiškimų.
JAV pasiuntinys Sirijai Tomas Barrackas pasveikino paliaubas, teigdamas socialiniame tinkle „X“, kad šalis „reiškia didelę padėką visoms šalims (...) už susilaikymą ir geranoriškumą, kurie leido padaryti šią gyvybiškai svarbią pertrauką“.
Sustojusi pažanga
Naujienų agentūros AFP korespondentas pranešė, kad ketvirtadienio naktį kurdų dominuojamuose Ašrafijos ir Šeich Maksudo rajonuose vyko įnirtingi mūšiai.
Prieš pradėdama operaciją, Sirijos kariuomenė nurodė tų rajonų civiliams pasitraukti per humanitarinius koridorius.
Valstybinė televizija pranešė, kad pabėgo apie 16 tūkst. žmonių.
Mazloumas Abdi (Mazlumas Abdis), vadovaujantis SDF, sakė, kad išpuoliai prieš kurdų rajonus „mažina galimybes pasiekti sutarimą“, praėjus kelioms dienoms po to, kai jis lankėsi Damaske deryboms dėl kovą sudaryto integracijos į naująją vyriausybę susitarimo.
Susitarimas turėjo būti įgyvendintas pernai, tačiau nesutarimai, įskaitant kurdų reikalavimus dėl decentralizuoto valdymo, stabdė pažangą.
Šeich Maksudas ir Ašrafija liko SDF susijusių kurdų dalinių kontrolėje, nors balandį kurdų kovotojai sutiko pasitraukti iš šių teritorijų.
Turkija, turinti 900 km sieną su Sirija, surengė virtinę puolimų, siekdama išstumti kurdų pajėgas nuo pasienio.
Aronas Lundas, tyrimų centro „Century International“ bendradarbis, AFP sakė, kad „Alepas yra labiausiai pažeidžiama SDF zona“.
„Abi pusės vis dar bando daryti spaudimą viena kitai ir sutelkti tarptautinę paramą“, – teigė jis.
Jis perspėjo, kad jei karo veiksmai įsibėgės, „visas Damasko ir SDF konfliktas Šiaurės Sirijoje, galbūt įsitraukiant Turkijai ir Izraeliui, gali būti pražūtingas Sirijos stabilumui“.
Izraelis ir Turkija varžosi dėl įtakos Sirijoje nuo 2024-ųjų gruodžio, kai buvo nuverstas ilgametis valdovas Basharas al Assadas.
Kurdų valdomuose šiaurės rytuose esančiame Kamišli mieste šimtai žmonių protestavo prieš smurtą Alepe.
Turkijoje keli šimtai žmonių prisijungė prie protestų kurdų dominuojamame Dijarbakyre.
