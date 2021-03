Aliaskoje per sraigtasparnio katastrofą žuvo turtingiausias Čekijos žmogus

Tarp žmonių, žuvusių šeštadienį Aliaskos valstijoje, netoli Bjuto miesto, per sraigtasparnio „Eurocopter AS50“ katastrofą, yra ir tarptautinės investicijų grupės PPF savininkas, čekų multimilijardierius Petras Kellneris.

Turtingiausio Čekijos piliečio žūties faktą pirmadienį patvirtino PPF atstovė spaudai Jitka Tkadlecova.

„Ponas Kellneris žuvo per sraigtasparnio katastrofą Aliaskoje. Laidotuvės vyks siaurame šeimos rate“, - sakė ji žurnalistams.

P. Kellneriui nuo 2019 metų priklausė 98,93 proc. kompanijos PPF akcijų. Žurnalo „Forbes“ duomenimis, jo turtas buvo vertinamas 15,5 mlrd. dolerių. Leidinys 15 pastarųjų metų įtraukdavo čeką į turtingiausių planetos žmonių sąrašą.

Sekmadienį naujienų agentūra „The Associated Press“ pranešė, kad per sraigtasparnio „Eurocopter AS50“ katastrofą Aliaskoje žuvo mažiausiai penki žmonės. Nelaimė atsitiko Kniko ledyno rajone. Tarp aukų, be P. Kellnerio, - dar vienas Čekijos pilietis.

Tragedijos priežastys dar nenustatytos. JAV nacionalinė transporto saugumo valdyba tiria katastrofos aplinkybes.