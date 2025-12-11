„Amnesty“ kaltina „Hamas“ nusikaltimais žmoniškumui per spalio 7-osios išpuolį ir po jo

„Palestiniečių ginkluotos grupuotės per 2023 metų spalio 7 dieną prasidėjusias atakas pietų Izraelyje padarė tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų, karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui“, – 173 puslapių ataskaitoje teigė žmogaus teisių organizacija.
„Amnesty International“ teigė, kad spalio 7 dieną vykdytos masinės civilių žudynės prilygo gyventojų naikinimui – nusikaltimui žmoniškumui.
Teisių gynimo grupė taip pat kaltino Izraelį vykdant genocidą per atsakomąją kampaniją Gazos Ruože, nors šį kaltinimą Izraelis griežtai neigė.
„Amnesty International“ teigė, kad „Hamas“ ir kitos palestiniečių ginkluotos grupuotės Gazos Ruože „toliau darė pažeidimus ir nusikaltimus pagal tarptautinę teisę, laikydamos įkaitus ir netinkamai su jais elgdamosi, taip pat slėpdamos paimtus kūnus“.
Spalio 7 dieną „Amnesty International“, kuri jau anksčiau apkaltino „Hamas“ ir kitas grupuotes karo nusikaltimais, savo naujausioje ataskaitoje padarė išvadą, kad jos taip pat yra atsakingos už nusikaltimus žmoniškumui, ypač už įkaitų paėmimą ir laikymą nelaisvėje.
„Įkaitų laikymas buvo vykdomas pagal aiškiai išdėstytą planą, kurį paaiškino „Hamas“ ir kitų palestiniečių ginkluotų grupuočių vadovybė“, – teigiama ataskaitoje.
Anksčiau „Amnesty International“ yra kaltinusi „Hamas“ ir kitas grupuotes karo nusikaltimais, kurie yra sunkūs tarptautinės teisės pažeidimai prieš civilius gyventojus ir kovotojus ginkluoto konflikto metu.
Nusikaltimai žmoniškumui gali būti vykdomi taikos metu ir apima kankinimus, prievartavimus ir diskriminaciją – rasinę, etninę, kultūrinę, religinę ar lyčių. Tai apima „plataus masto ar sistemingą puolimą, nukreiptą prieš bet kuriuos civilius gyventojus“.
2023 metų spalio 7 dieną per „Hamas“ išpuolį prieš Izraelį žuvo 1 221 žmogus, o 251 žmogus tą dieną buvo paimtas įkaitu, iš jų 44 žuvo.
Iš 207 įkaitų, paimtų gyvų, 41 mirė arba buvo nužudytas nelaisvėje. Iki šiol visi įkaitai buvo grąžinti pagal paliaubų susitarimą, išskyrus vieno Izraelio karininko kūną.
Tarp veiksmų, kuriuos „Amnesty International“ įvardijo kaip nusikaltimus žmoniškumui, buvo nužudymas, naikinimas, įkalinimas, kankinimas, priverstinis dingimas, išžaginimas ir „kitos seksualinio smurto formos“.
Ji teigė, kad dėl pastarųjų nusikaltimų negalėjo apklausti nukentėjusiųjų, išskyrus vieną atvejį, todėl negalėjo nustatyti seksualinio smurto masto.
Masinės žudynės
Ataskaitoje daroma išvada, kad „Hamas“, įskaitant jos ginkluotąjį sparną – Ezzedine al-Qassamo (Ezedino Kasamo) brigadas – yra labiausiai atsakinga už šiuos nusikaltimus.
Pasak organizacijos, mažesniu mastu už juos buvo atsakinga „Hamas“ sąjungininkė „Palestinos islamo džihadas“, taip pat Al Aksos kankinių brigados ir šioms organizacijoms nepriklausantys palestiniečiai civiliai.
2024 metų gegužę Tarptautinis baudžiamasis teismas (TBT) pateikė prašymą išduoti arešto orderius tuometiniam „Hamas“ politinio biuro vadovui Ismailui Haniyeh (Ismailui Hanijė), tuometiniam „Hamas“ ginkluotojo sparno vadovui Mohammedui Deifui (Mohamedui Deifui) ir tuometiniam „Hamas“ vadovui bei Spalio 7-osios įvykių organizatoriui Yahyai Sinwarui (Yahjai Sinvarui).
TBT atsiėmė orderius po to, kai vėliau tais pačiais metais Izraelis nužudė visą trijulę.
Teismas taip pat išdavė vis dar galiojantį Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu) ir buvusio Izraelio gynybos ministro Yoavo Gallanto (Joavo Galanto) arešto orderį dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, įvykdytų per karą Gazos Ruože.
2024 metų gruodį organizacija „Amnesty“ apkaltino Izraelį karo su „Hamas“ metu vykdžius genocidą prieš palestiniečius Gazoje. Praėjusio mėnesio pabaigoje ji įspėjo, kad Izraelis „vis dar vykdo genocidą“, nepaisant spalio 10 dieną įsigaliojusių paliaubų.
Kai „Amnesty International“ pirmą kartą pateikė šį kaltinimą, Izraelio užsienio reikalų ministerija griežtai jį atmetė kaip visiškai melagingą ir ataskaitą pavadino sufabrikuota bei pagrįsta melu.
Remiantis teritorijos sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, kuriuos Jungtinės Tautos (JT) laiko patikimais, per Izraelio atsakomąjį puolimą Gazos Ruože žuvo mažiausiai 70 tūkst. žmonių.
